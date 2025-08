La década de los años 60s y 70s ha sido denominada como la época dorada de los Combos Nacionales, agrupaciones que crearon un género de música único en el mundo, un género musical con sabor a Panamá.

Ahora su existencia, más allá de los discos y las grabaciones digitales, está en peligro ante la falta de nuevos intérpretes.

“En el caso de los Combos Nacionales los jóvenes no siguieron con este ritmo y han preferido dedicarse a la música urbana, el típico y el reggae, por lo que tenemos que hacer algo, porque ya los intérpretes originales de esta música la mayoría está arriba de los 70 años y cuando ya no puedan estar en una tarima no habrá quien tome la antorcha y solo quedarán sus grabaciones”, expresó Isveth Davidson, presidente del Movimiento Pro Rescate del Género Combos, al hacer la comparación con la música típica popular que actualmente cuenta con muchos cantantes y agrupaciones con nuevos talentos.