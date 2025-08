Moltó y agroindustria acuerdan hoja de ruta técnica para fortalecer la producción nacional

El fortalecimiento de los reglamentos técnicos, la mejora de las medidas de defensa comercial, la garantía de condiciones sanitarias adecuadas y la eliminación de barreras técnicas al comercio fueron las principales preocupaciones planteadas por representantes del sector agroindustrial panameño en una reunión sostenida con el titular del Ministerio de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el seguimiento a la Comisión de Revisión Agrícola, contemplada en el Artículo 3.19 del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, cuya instalación formal está prevista para octubre de 2025, al cumplirse 14 años de la entrada en vigor del acuerdo. Los empresarios alertaron sobre los retos que aún enfrentan para acceder en condiciones equitativas al mercado estadounidense, debido a exigencias técnicas que afectan su competitividad.

La reunión, celebrada en la sede del MICI, formó parte de la política de gestión directa del Gobierno Nacional con los sectores productivos. En ella participaron una decena de empresarios de las industrias avícola y porcina, encabezados por la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, quienes valoraron positivamente el espacio como una oportunidad para construir soluciones desde el diálogo técnico.

Linda Castillo, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI, subrayó que se trabajará mediante mesas técnicas sectoriales para construir propuestas consensuadas y viables, enfocadas en los rubros aún en proceso de desgravación arancelaria. Esto incluirá la revisión de las salvaguardias especiales agrícolas, que podrían mantenerse como herramientas para proteger la producción nacional si se justifica técnicamente.

Además, se abordó el proceso de acercamiento con el bloque Mercosur, aclarando que el Acuerdo Marco de Complementación Económica aún no está vigente y no representa una apertura inmediata de mercados. Se trata de un instrumento inicial, no vinculante, destinado a establecer un canal de diálogo técnico que explore opciones de integración comercial bajo condiciones justas y controladas.

En el encuentro también se anunció el relanzamiento del sello “Hecho en Panamá”, una política pública destinada a agregar valor a la industria nacional, a través de criterios técnicos, identidad comercial y respaldo institucional. Asimismo, se informó sobre la próxima revisión de las Normas para Productos Sensitivos y Etiquetado, en la que se convocará formalmente a los gremios para garantizar su participación activa en la actualización normativa.

El ministro Moltó reiteró que estos espacios no se limitan a informar, sino que buscan recoger insumos técnicos del sector productivo para diseñar políticas públicas que respondan a las condiciones reales del mercado. “Nuestra gestión es cercana, técnica y comprometida con anticipar impactos y construir consensos que impulsen una industria nacional competitiva y sostenible”, afirmó.

El sector avícola y porcinocultor es fundamental para la seguridad alimentaria del país. Panamá registra uno de los consumos per cápita de pollo más altos del continente, con 123 libras por persona al año, mientras que el consumo de carne de cerdo se ubicó en 18,42 kilogramos por habitante en 2023, con una proyección de crecimiento para 2025. Estas cifras refuerzan la importancia estratégica de ambas industrias para el desarrollo agropecuario y la generación de empleo en el país.

Los empresarios presentes coincidieron en que este canal de comunicación directa con el Estado permite avanzar en soluciones realistas y agradecieron la disposición del MICI para mantener una agenda técnica activa y orientada a resultados.