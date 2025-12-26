Fallece Constancia ‘Coqui’ Calderón, pionera y guardiana del arte contemporáneo panameño

La escena cultural panameña está de luto tras el fallecimiento de <b>Constancia Calderón de Augrain (1937–2025)</b>, conocida cariñosamente como <b>Coqui Calderón</b>, una de las figuras más influyentes en la construcción, pensamiento y proyección del arte contemporáneo en Panamá.Desde la década de 1960, Calderón desarrolló una trayectoria excepcional que la consolidó tanto como <b>artista pionera</b>, de búsqueda constante y mirada crítica, como <b>gestora cultural visionaria</b>. Su labor fue decisiva para tender puentes entre el <b>Instituto Panameño de Arte (Panarte)</b> y la consolidación del <b>Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá)</b>, institución de la que fue alma activa desde su fundación y a la que dedicó más de seis décadas de trabajo ininterrumpido. A lo largo de esos años, ocupó diversos cargos, incluyendo la presidencia de su junta directiva.Su obra plástica se caracterizó por una profunda carga ética y estética. Entre la figuración crítica y la abstracción vibrante, su pintura exploró el color como lenguaje de conciencia, construyendo un relato visual de la memoria social y política del país, donde la denuncia y la poesía coexistían en un mismo espacio creativo.En 1979, junto a la artista <b>Alicia Viteri</b>, fundó el <b>Taller de Artes Gráficas</b>, un proyecto fundamental que revitalizó el grabado en Panamá y reafirmó su convicción del arte como un acto colectivo, pedagógico y transformador. Ese espíritu de taller y experimentación compartida se convirtió en uno de los pilares del MAC Panamá y hoy permanece vivo en el <b>Laboratorio Gráfico Julio Zachrisson</b>.Su relación con el <b>MAC Panamá</b> fue profunda y permanente. Realizó más de cinco exposiciones individuales y participó en 42 muestras colectivas, dejando una huella indeleble en la programación del museo y enriqueciendo su colección con una importante cantidad de obras.