Irán ofrece mediar entre los talibanes y Pakistán tras fracaso de diálogo en Estambul

Muttaqi señaló que la delegación talibán participó en las conversaciones de Estambul 'bajo la orientación y autorización específicas del liderazgo y con buenas intenciones'. Recalcó que Afganistán prioriza la resolución de sus asuntos con Pakistán a través de la diplomacia y la comprensión mutua, añadió la nota.El ministro talibán de Exteriores señaló que durante la tercera ronda de conversaciones la parte paquistaní no mostró disposición a asumir responsabilidades, lo que, según dijo, impidió que las negociaciones arrojaran 'resultados tangibles'.La conversación telefónica se produjo en medio de los renovados esfuerzos de países de la región, incluidos Irán, Catar y Turquía, por mediar entre el gobierno talibán y Pakistán tras el aumento de las tensiones a lo largo de la Línea Durand y el fracaso reciente de las conversaciones en Estambul.Este domingo, Pakistán advirtió al régimen talibán que actuará para eliminar el terrorismo procedente de Afganistán y los responsabilizó de no frenar a los grupos armados que operan desde su territorio, algo que Kabul niega y atribuye a un problema de seguridad interno de su vecino.