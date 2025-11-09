Irán ofrece mediar entre los talibanes y Pakistán tras fracaso de diálogo en Estambul

Irán ofreció este domingo desempeñar un papel constructivo y de mediación entre el Gobierno de facto talibán y Pakistán, tras el estancamiento de las negociaciones bilaterales celebradas en Estambul los últimos días, informó el Ejecutivo afgano.

Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre “las relaciones bilaterales, así como las recientes negociaciones entre Afganistán y Pakistán celebradas en Estambul”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores afgano difundido en X.

La oferta se produjo durante una conversación telefónica entre el ministro interino de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, en la que ambos abordaron las relaciones bilaterales y las tensiones regionales.

El comunicado añadió que el ministro iraní de Exteriores “subrayó la importancia de resolver los problemas entre Afganistán y Pakistán mediante el diálogo” y expresó la disposición de Irán a desempeñar un papel constructivo para aliviar las tensiones entre los dos países vecinos.