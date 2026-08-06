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Naturgy invierte $11.8 millones en una nueva subestación eléctrica blindada en Changuinola

Naturgy invierte $11.8 millones en una nueva subestación eléctrica blindada en Changuinola
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  • 06/08/2026 11:43
Con un avance del 55% y una inversión superior a los $11 millones, la empresa fortalece la red eléctrica en la provincia de Bocas del Toro con la llegada de 3 módulos de tecnología blindada

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La empresa Naturgy avanza con un 55% de ejecución en la construcción de una nueva subestación eléctrica en Changuinola, Bocas del Toro, representando una inversión estratégica de $11.8 millones destinada a modernizar el suministro energético regional.

Naturgy invierte $11.8 millones en una nueva subestación eléctrica blindada en Changuinola
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