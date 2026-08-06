Ni Madrid ni renovación con el Manchester City: Rodri elige al Barcelona

El Real Madrid no se esperaba que el ‘sí’ de Rodri fuese para su eterno rival. El Balón de Oro del Mundial 2026 le dio luz verde al Barcelona para negociar con el Manchester City su traspaso cuando todo parecía que el mediocampista iba a recalar en el cuadro merengue.

Las últimas horas han sido clave para que el Barcelona liderara las negociaciones sobre el exjugador del Villarreal y del Atlético de Madrid. De hecho, como apuntan varios medios, Rodri tenía un precontrato con el Madrid, sin embargo el ‘sí’ del español se dilató y ahí fue donde actuó a toda prisa el cuadro catalán para hacer cambiar de opinión a Rodri.

Es sabido que en Madrid el actual jugador del Manchester City y aún con contrato en vigor podría ganar más dinero que en ‘Can Barça’, pero eso no ha sido determinante para que Rodri escogiera a los catalanes. De acuerdo con Fabrizio Romano, el Barcelona ya habría enviado la propuesta formal al español e hizo el primer contacto con el City para empezar formalmente las negociaciones, aunque no serán nada sencillas.

El Barcelona aún tiene problemas económicos y no han hecho ventas importantes para tener mucho dinero en caja. Se habla que el traspaso no podría baja de los 50 millones. Aunque hay un punto que le juega un favor al Barcelona. Rodri tiene contrato con el City hasta el 2027, por lo que el otro año podría salir libre si no renueva contrato, cosa que no ocurrirá.