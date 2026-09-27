Mesas técnicas: Afinan propuestas para el desarrollo de las mipymes; esperan consolidarlas en octubre

La Mesa Técnica para el Desarrollo de las Mipymes avanza en la construcción de propuestas para fortalecer la productividad, el acceso al financiamiento, los encadenamientos productivos y la facilitación de trámites para las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

El mecanismo, impulsado por la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecamaras), con el respaldo y acompañamiento del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), desarrolla reuniones a través de distintas sub-mesas, con la expectativa de contar con una propuesta consolidada para mediados de octubre.

Como parte de este proceso, el 24 de septiembre se realizó la reunión de la sub-mesa de productividad, convocada por la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip) y Fedecamaras, en la sede de Anavip.

En la jornada participaron representantes de aproximadamente una docena de instituciones, quienes abordaron los principales desafíos y oportunidades para elevar la productividad y competitividad de las mipymes.

De manera paralela, se reunió la mesa financiera, convocada por el Banco Nacional de Panamá y CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la sede del Banco Nacional, para analizar alternativas y mecanismos que permitan mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para las empresas del sector.

La mesa técnica también contempla un espacio dedicado a los Encadenamientos Productivos, convocado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), con el propósito de identificar oportunidades para fortalecer la integración de las mipymes a las cadenas de valor y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

La presidenta de Fedecamaras, Alicia Jiménez, informó que para la última semana de septiembre está prevista la reunión de la mesa de regulación y trámites, liderada por el MICI en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. En este espacio se abordarán propuestas orientadas a facilitar y agilizar los procesos que enfrentan las mipymes.

Jiménez agregó que el sector empresarial espera contar para mediados de octubre con una propuesta consolidada de la mesa técnica, como resultado del trabajo desarrollado en las distintas sub-mesas.

El MICI destacó la importancia de este mecanismo de articulación público-privada, que permite recoger directamente las necesidades planteadas por los gremios empresariales y avanzar en propuestas concretas para mejorar las condiciones de productividad, financiamiento, encadenamiento y regulación que enfrentan las mipymes.

A través de este proceso de diálogo y coordinación, el Gobierno Nacional y el sector privado buscan generar herramientas y condiciones que contribuyan al crecimiento sostenible de las mipymes, su competitividad y su participación en la actividad económica nacional.