Widow’s Bay: una isla gobernada por el miedo

En la novela La hojarasca (1955) hay un niño sentado en una silla frente al cadáver de un médico que se suicidó ahorcándose.

Ese pequeño era Gabriel García Márquez. Cuando vivía en la casa de sus abuelos y el reloj marcaba las seis de la tarde, le decían que se portara bien y se quedara quieto en una silla en un extremo de la sala. De lo contrario, iban a venir, del más allá, sus tíos muertos Petra y Lázaro para llevárselo.

En Cien años de soledad (1967), del citado premio Nobel de Literatura, se narra la vida de una señora que teje afanosamente una mortaja para usarla el día que ella muera y cuando la acaba cierra los ojos para siempre.

Uno de los aciertos de ambos libros es que nos cuentan las cosas más insólitas como si fueran reales.

Es que ese invento magnífico llamado Macondo era Aracataca, el pueblo donde Gabo residió con sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía y Tranquillina Iguarán Cotes, hasta que el futuro escritor cumplió los ocho años.

Esto viene a cuento porque terminé de ver La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay), ganadora de 14 premios Emmy, entre ellos, mejor serie de comedia, actor principal (Matthew Rhys), actor secundario (Stephen Root), actriz de reparto (Kate O’Flynn), actriz invitada (Betty Gilpin), dirección (Hiro Murai) y guion (Katie Dippold).

En Macondo como pasaba en Aracataca y como en la isla ficticia donde ocurre el programa de Apple TV, el clima es propicio para liberar los sustos más insólitos y estos se registran sin mayores aspavientos entre sus pobladores.

Mientras que en Macondo es la casa de José Arcadio y Úrsula el lugar escogido donde todos los misterios del pueblo eran resueltos con una lógica irrefutable, en Widow’s Bay son los adultos los que tienen las respuestas a los sucesos más singulares.

En los capítulos de Cien años de soledad, como en la colección de cuentos de Las mil y una noches, como en la mitología griega y romana, como de forma continua en América Latina y como se registra en los episodios de Widow’s Bay, lo excepcional se acepta de manera tan natural como la lluvia, el viento o la puesta del sol.

Estos hechos sorprendentes en Widow’s Bay se dan junto a situaciones habituales y verosímiles en una isla como el poco tráfico vehicular, la llegada de los barcos al puerto, que un chico rebelde haga travesuras propias de su edad o el deseo de una mujer por ser aceptada por sus ex compañeras de colegio.

En Widow’s Bay, el alcalde Tom Loftis (Matthew Rhys) y su asistente Patricia Moyer (Kate O’Flynn) intentan explicar desde la razón y el escepticismo los sucesos más raros que atraviesan la vida en la isla. ¿Quién con dos dedos de frente cree que una bruja marina llegará a tu residencia para aniquilarte o que los nacidos en esta comunidad mueran al rato de establecerse en tierra firme?

Pero el veterano pescador Wyck Crawford (Stephen Root), una especie de Casandra versión alcohólico y amargado, entiende que lo parafonantil tiene un trasfondo espiritual que debe resolverse antes que acabe con todos y que se basa en un conflicto que proviene de cuando Richard Warren (Hamish Linklater) y otros colonos poblaron la isla por primera vez en 1681.