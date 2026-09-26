Imaginarios y Realidades sobre el Clima y la Salud en el Istmo de Panamá (Siglos XVI–Inicios Del XX)

Este libro es el primer volumen de un extenso y complejo proyecto inconcluso realizado con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y el Decanato de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Comprende otros siete volúmenes que más adelante menciono. Constituye un amplio recorrido en el tiempo y se inicia con un esbozo de algunos postulados de la medicina hipocrática y medieval. Para ello, fue preciso incurrir a los elementos estructurales o de “larga duración”, como diría el connotado historiador Fernand Braudel, implícitos en la materia objeto de estudio.
Esto, a su vez, implicó adoptar un enfoque basado en gran parte, en la nueva historia cultural, abordando diversos subtemas “con la preocupación por lo simbólico y su interpretación”, en palabras de Peter Burke, especialista en esta corriente historiográfica. Tales son, entre otras; las teorías, discursos y prácticas predominantes, acordes con los saberes tradicionales, empíricos o científicos, característicos de las épocas examinadas, con los respectivos imaginarios y representaciones, al igual que las costumbres y conocimientos sobre la higiene y sanidad públicas, tanto en tiempos de epidemias y pandemias como en el tratamiento de las patologías en la vida cotidiana.
No escapaban a esta visión retrospectiva, las vivencias religiosas, especialmente durante la Edad Media bajo la preponderancia del cristianismo y las supersticiones heredadas del paganismo que se relacionaban con la salud y la enfermedad. Sus proyecciones se evidencian en el largo proceso de descubrimiento, conquista y colonización por parte de España en el Nuevo Mundo, también denominado las Indias (Occidentales) y posteriormente América.
Durante gran parte de la época colonial en el Istmo de Panamá (1501-1821) y, obviamente, en otros puntos bajo el dominio español en el continente americano, la medicina hipocrática-galénica prevaleció en la explicación de los factores condicionantes de la salud, las patologías y la terapéutica, tal como ocurrió en Europa desde hacía varios siglos antes del descubrimiento y sometimiento de América.
De la vastísima obra de Hipócrates de Cos (Siglos V-IV a.c.) y sus discípulos, ocupa un lugar preferencial: Sobre los aires, aguas y lugares. Este Tratado es un lejano precursor de la medicina ambientalista y el espacio geográfico, en la explicación del origen y difusión de las enfermedades. A través de los siglos sirvió como modelo para la etiología de algunas patologías, e incluso incidió en las directrices para la fundación de ciudades. El Istmo de Panamá no fue la excepción.
Según la concepción de la doctrina hipocrática, los pantanos, las aguas contaminadas y otros sitios donde se acumulaban restos orgánicos y desechos varios en putrefacción, como los cadáveres en descomposición, producían efluvios mefíticos, vapores deletéreos y emanaciones malsanas, o sea el miasma o los miasmas. Es decir, venenos originados en el seno de la tierra que enrarecían el aire y se esparcían por medio de los vientos, la humedad y los cambios climáticos. Eran agentes transmisores de enfermedades que penetraban en las personas por las vías respiratorias o los poros de la piel.
Además de las aguas, el aire y los lugares, es decir, los factores geográficos, otro componente de la medicina clásica, sistematizado por Galeno de Pérgamo y Avicena, adoptado por el escolasticismo medieval, fue la teoría humoral. Para esta concepción médica, la salud era el resultado del equilibrio de los cuatro humores o fluidos corporales: bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema o pituita, asociados a la melancolía, la cólera y los temperamentos sanguíneos y flemáticos. La enfermedad era consecuencia del desajuste de estos humores, vinculados con el entorno geográfico. La terapia por excelencia era la flebotomía o sangría que, durante la época colonial en Hispanoamérica, incluyendo al Istmo de Panamá, tuvo gran aplicación, incluso hasta finales del siglo XIX y ocasionalmente en el XX.
En este estudio, no solo me ocupo de los hospitales, los médicos, el protomedicato, los lazaretos, asilos, orfanatos y otras instituciones de salud, particularmente en el siglo XIX e inicios del XX, sino también de otros aspectos que cubrían las medidas disciplinarias de carácter social, en sus diversas manifestaciones, a saber: mercados y provisiones, mataderos y zahurdas, presidios y cárceles, al igual que los cementerios. Sin dejar de lado, el estado de las casas, calles, callejones, callejuelas y los caminos.
Es decir, el espacio urbano y su entorno, incluyendo el paisaje, la convivencia de los seres humanos con los animales domésticos y a veces salvajes. Esto es, la condición propicia para la zoonosis. Papel relevante merece el abastecimiento y consumo del agua, máxime cuando en un período de cuatro siglos, no se establecieron acueductos, alcantarillados y modernos desagües en todo el territorio del Istmo de Panamá, muy especialmente en la ciudad capital.
Me aproximo a algunos componentes que demuestran la sensibilidad, los imaginarios, las creencias y las costumbres de los protagonistas del extenso período que abordo. A saber: la actitud de los europeos ante los indígenas a quienes veían como “los otros”, es decir los bárbaros, paganos, e idólatras, identificados con el diablo y sus demonios, demostrando la mentalidad que traían consigo, llena de prejuicios y supersticiones. Examino el proceso de sincretismo en la alimentación y la curación de enfermedades como la sífilis, al igual que los antídotos para enfrentar el veneno o “ponzoña” utilizado por los naturales. También examino el hambre, la sed, el miedo y los malos olores que conformaban parte de este universo desafiante y exótico.
En síntesis, la investigación consiste en ocho volúmenes, a saber:
Estructuras antiguas y medievales en la época colonial, (publicado).
Clima, raza, patologías epidémicas y normativas higiénico-sanitarias, (concluido y por publicar).
Desorden urbano, suciedad e insalubridad, (concluido y por publicar).
Hospitales, lazaretos, asilos y el poder médico, (concluido y por publicar).
Medicina, higiene y sanidad en la época republicana (1904-1956) bajo la hegemonía de los Estados Unidos de América, (por redactar).
Antología de documentos. Del siglo XVI hasta inicios del XX. (concluido y por publicar).
Antología de documentos. Desde 1904 a 1956, (concluido y por publicar).
Anuncios médicos y de medicamentos desde los comienzos de la fiebre del Oro en Panamá (1852) hasta mediados del siglo XX, (Recopilación avanzada hasta 1910).
El autor es Historiador. Docente e investigador de la Universidad de Panamá. Miembro de la Academia Panameña de la Historia
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