DIJ habilita nuevamente la solicitud en línea del récord policivo

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) reanudó este jueves 6 de agosto el servicio de expedición del Certificado de Antecedentes Personales, conocido como récord policivo, luego de permanecer suspendido debido a trabajos de mantenimiento en los sistemas informáticos.

La Policía Nacional informó que, a partir de este momento, los ciudadanos podrán gestionar nuevamente el documento tanto a través de la plataforma en línea como en las ventanillas de la DIJ en todo el país.

El récord policivo es un documento oficial que certifica si una persona registra o no antecedentes penales y suele ser requerido para trámites laborales, migratorios y administrativos.

Para realizar la solicitud en línea, los usuarios deben ingresar a la plataforma habilitada por la institución, registrarse o autenticarse y seleccionar la opción correspondiente al Certificado de Antecedentes Personales. Una vez completado el proceso, el sistema permitirá descargar el documento.

La DIJ recordó que el certificado tiene una vigencia de 30 días contados a partir de la fecha de su emisión.

En un comunicado, la Policía Nacional agradeció la comprensión de los usuarios durante el período en que el servicio permaneció fuera de funcionamiento y reiteró su compromiso de ofrecer una atención eficiente y oportuna.

El trámite había sido suspendido temporalmente debido a labores de mantenimiento en los sistemas tecnológicos de la institución, lo que impedía realizar solicitudes por la vía digital. Con el restablecimiento del servicio, los ciudadanos podrán volver a gestionar el documento mediante cualquiera de las modalidades disponibles.