J.P. Morgan ve posible una reapertura de Cobre Panamá tras informe sobre un ‘cierre ordenado’

El informe oficial sobre el futuro de Cobre Panamá, que recomienda evaluar una eventual puesta en marcha que conduzca a un “cierre ordenado” de la mina, fue interpretado por J.P. Morgan como una señal favorable a una posible reapertura de las operaciones en el corto plazo. En un informe de investigación económica publicado el 1 de octubre, los analistas Holt Williamson y Katherine Marney sostuvieron que el planteamiento del Gobierno es más favorable a una reapertura de lo que sugirieron los primeros titulares sobre el cierre de la mina. El banco mantuvo así su previsión de que Cobre Panamá podría reanudar sus operaciones. La Comisión Interministerial entregó el informe final al presidente José Raúl Mulino el 30 de septiembre. El documento contiene 17 recomendaciones y seis criterios para una eventual solución, pero no constituye una decisión sobre el futuro del proyecto. La decisión corresponde al mandatario.

Un cierre que podría comenzar con una reapertura

Según el análisis de J.P. Morgan, el informe oficial plantea un cronograma de cierre de aproximadamente 25 años, un periodo que los analistas consideran cercano a la vida útil promedio de las minas de cobre a cielo abierto. El banco también destacó que el cierre y la restauración del sitio deberían financiarse con los ingresos generados por la propia operación minera y no con recursos del Estado. La Comisión Interministerial, en efecto, recomendó evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los procedimientos arbitrales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado del sitio, sin costo para la Nación y en acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia. J.P. Morgan consideró que esta estructura plantea una ruta práctica para reanudar las operaciones y, posteriormente, avanzar hacia el cierre progresivo de la mina.

El riesgo de las negociaciones

El banco advirtió, sin embargo, que todavía no está claro si el plazo propuesto para el cierre constituye una posición inicial del Gobierno en una eventual negociación con First Quantum Minerals, empresa canadiense que opera Cobre Panamá, o si representa una postura definitiva. En un escenario adverso, según el análisis, la empresa podría rechazar el cronograma, lo que extendería las negociaciones y retrasaría un eventual reinicio de las operaciones hasta 2027. J.P. Morgan señaló además que un cierre definitivo de la mina representaría un escenario de riesgo para las finanzas públicas. El banco mencionó posibles rebajas en la calificación soberana y costos fiscales asociados a los arbitrajes pendientes, que el informe oficial estima en cerca del 30% del producto interno bruto (PIB).

El impacto en las finanzas públicas

El banco también destacó el contexto favorable de los precios internacionales del cobre. Según sus estimaciones, una eventual reapertura acompañada de una mayor participación del Estado en un contrato renegociado podría mejorar las cuentas fiscales de Panamá entre 0.5% y 1% del PIB. Antes de la suspensión de sus operaciones en diciembre de 2023, Cobre Panamá generaba directa e indirectamente alrededor del 5% del PIB y más del 2% del empleo total, de acuerdo con el análisis citado por J.P. Morgan. Desde entonces, el precio del cobre habría aumentado cerca de 70%, según el banco. Las regalías asociadas a la operación, que antes del cierre se estimaban en unos $400 millones anuales, podrían aumentar bajo un eventual acuerdo renegociado. J.P. Morgan señaló que estos ingresos contribuirían a reducir el déficit fiscal de Panamá, proyectado por el banco en 3.5% del PIB para 2026.

La decisión está en manos de Mulino