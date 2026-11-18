Agentes fiscales de Paraguay realizaron un procedimiento de allanamiento en las instalaciones de la empresa GSR Security, en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Ueno Bank, entidad financiera que actualmente se encuentra en proceso de quiebra, detalló el Ministerio Público de Paraguay.

La diligencia está a cargo de los agentes fiscales Silvio Corbeta y Ruth Benítez, quienes durante la intervención encontraron una bóveda que contenía dinero en efectivo.

De acuerdo con el Ministerio Público, el monto permanece bajo contabilización por parte de las autoridades que participan en el operativo.