Agentes fiscales de Paraguay realizaron un procedimiento de allanamiento en las instalaciones de la empresa GSR Security, en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Ueno Bank, entidad financiera que actualmente se encuentra en proceso de quiebra, detalló el Ministerio Público de Paraguay.
La diligencia está a cargo de los agentes fiscales Silvio Corbeta y Ruth Benítez, quienes durante la intervención encontraron una bóveda que contenía dinero en efectivo.
De acuerdo con el Ministerio Público, el monto permanece bajo contabilización por parte de las autoridades que participan en el operativo.
El procedimiento cuenta con el acompañamiento de funcionarios del Banco Central del Paraguay, quienes colaboran en las tareas correspondientes para determinar la cantidad de dinero encontrada.
GSR Security está vinculada a Dobrestec, S. A. y al Grupo Vázquez. La investigación guarda relación con los servicios de seguridad que esta empresa prestaba en la casa central y distintas sucursales del entonces Ueno Bank.
En el allanamiento también participan agentes del Departamento de Investigación de Delitos Económicos y Financieros y del Departamento de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.
Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto del dinero encontrado en la bóveda ni han ofrecido detalles adicionales sobre los resultados del procedimiento.
La intervención forma parte de las diligencias investigativas relacionadas con el caso Ueno Bank, que mantiene bajo investigación distintos aspectos vinculados a las operaciones de la entidad financiera.