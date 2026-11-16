Caso Ueno Bank: Fiscalía halla más vehículos en vivienda de Miguel Vázquez

La Fiscalía de Paraguay localizó más vehículos durante un allanamiento en la vivienda de Miguel Vázquez, exdirector ejecutivo de Ueno Bank y del Grupo Vázquez. Los automóviles se suman a los bienes sujetos a medidas de incautación en la investigación sobre presuntos créditos irregulares a empresas vinculadas con el banco. Los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta dirigieron la diligencia con apoyo de agentes del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional. El procedimiento forma parte de las actuaciones para incautar vehículos e inmuebles y entregarlos posteriormente a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El reporte difundido este 16 de noviembre no precisa cuántos vehículos se encontraron ni confirma que ya hayan sido trasladados.

Los vehículos incautados en operativos anteriores

En un operativo previo, el 5 de noviembre, agentes retiraron en grúas nueve vehículos de alta gama de la residencia de Vázquez en Asunción y los entregaron a la Senabico, según informó el Ministerio Público. El 9 de noviembre, la Fiscalía reportó la incautación de otros dos vehículos del Grupo Vázquez en un taller de Caaguazú. Los automóviles del taller eran un Mercedes-Benz SLK 55 AMG de 2012, que se modificaba para reproducir la apariencia del clásico 300 SL «Alas de Gaviota», y un Mercedes-Benz 180 D Ponton Pickup de 1957, en restauración. De acuerdo con los antecedentes citados por la Fiscalía, los trabajos de ambos vehículos habrían costado 485,89 millones de guaraníes. Esa cifra corresponde a las modificaciones y la restauración.

Qué investiga la Fiscalía en el caso Ueno Bank

El Ministerio Público abrió la investigación tras una denuncia por el supuesto otorgamiento de créditos irregulares a firmas relacionadas con la entidad financiera. Según la hipótesis fiscal, varias empresas compartían directivos, domicilios u operadores, y el esquema investigado habría provocado un perjuicio patrimonial. Vázquez está imputado en la causa y permanece en prisión preventiva, según informó ABC Color este lunes. La investigación sobre los directivos del banco se tramita en una causa distinta de la que involucra al expresidente Santiago Peña y a exautoridades del Banco Central del Paraguay. En cuanto a los vehículos hallados en el operativo más reciente, la Senabico es la entidad encargada de administrar y preservar los bienes que recibe tras su incautación, conforme a la Ley 5876.

¿Qué halló la Fiscalía en el nuevo allanamiento del caso Ueno Bank?