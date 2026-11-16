Cubarsí es duda ante el Villarreal por una sobrecarga

El central del Barcelona Pau Cubarsí, que fue sustituido al descanso del España-Inglaterra, sufre una sobrecarga en el psoas ilíaco y es duda para enfrentarse al Villarreal, un partido en el que estará disponible el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, según ha informado este lunes 16 de noviembre el club azulgrana.

“El jugador del primer equipo Frenkie de Jong tiene un estiramiento en el músculo obturador. Estará disponible para el partido contra el Villarreal”, destacó el equipo en el comunicado.

Mientras que en el caso del central, el club señaló que “el jugador del primer equipo Pau Cubarsí tiene una sobrecarga en el músculo psoas ilíaco. Su evolución marcará la disponibilidad para el partido contra el Villarreal”.

Ambos jugadores han sido sometidos a pruebas médicas que han determinado el alcance de las molestias que sufrieron con sus respectivas selecciones.

En el caso de Cubarsí, el Barcelona señala que la evolución de las molestias marcará su disponibilidad con vistas al partido liguero del próximo domingo 22 de noviembre que se disputará en el Spotify Camp Nou.

El central gerundense acabó con molestias el primer tiempo del encuentro de la última jornada de la Liga de Naciones que España perdió este domingo frente a Inglaterra (2-3) en el Riyadh Air Metropolitano.

De Jong, por su parte, sufre un estiramiento en el músculo obturador que le impidió jugar la segunda parte de la goleada que Países Bajos propinó el viernes a Grecia (7-0).

El pasado sábado 14 de noviembre, la federación neerlandesa comunicó que el centrocampista azulgrana causaba baja para enfrentarse este lunes a Alemania en Berlín en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.