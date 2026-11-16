Trump, Putin y Xi Jinping tendrán su primera cumbre nuclear en Shenzhen

El futuro de los arsenales nucleares reunirá por primera vez en una misma mesa a los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China. Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping se encontrarán el jueves 19 de noviembre en Shenzhen, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La cancillería china confirmó la cita este lunes, después de que el Kremlin anunciara el acuerdo entre los tres gobiernos.

La Casa Blanca prevé que el diálogo se centre en una posible reducción de los arsenales nucleares y lo considera un primer contacto. Washington anticipa que la reunión terminará sin un acuerdo inmediato. La guerra en Irán también figura entre los asuntos previstos, mientras que la guerra en Ucrania queda fuera de la agenda estadounidense para ese encuentro, según funcionarios citados por Associated Press.

La cita cerrará la gira asiática de Trump, que comienza en Manila, Filipinas. En Shenzhen, el mandatario estadounidense también mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping, la tercera entre ambos en lo que va de 2026. Allí, el foco pasará de los arsenales a los aranceles y la competencia tecnológica.