Trump, Putin y Xi Jinping tendrán su primera cumbre nuclear en Shenzhen

El futuro de los arsenales nucleares reunirá por primera vez en una misma mesa a los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China. Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping se encontrarán el jueves 19 de noviembre en Shenzhen, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La cancillería china confirmó la cita este lunes, después de que el Kremlin anunciara el acuerdo entre los tres gobiernos.
La Casa Blanca prevé que el diálogo se centre en una posible reducción de los arsenales nucleares y lo considera un primer contacto. Washington anticipa que la reunión terminará sin un acuerdo inmediato. La guerra en Irán también figura entre los asuntos previstos, mientras que la guerra en Ucrania queda fuera de la agenda estadounidense para ese encuentro, según funcionarios citados por Associated Press.
La cita cerrará la gira asiática de Trump, que comienza en Manila, Filipinas. En Shenzhen, el mandatario estadounidense también mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping, la tercera entre ambos en lo que va de 2026. Allí, el foco pasará de los arsenales a los aranceles y la competencia tecnológica.
Estados Unidos y China llegan a la reunión con una tregua comercial vigente hasta el 10 de enero de 2027. Siguen pendientes las diferencias sobre los aranceles, las compras de productos agrícolas y el suministro de tierras raras, esenciales para la industria tecnológica. Ambos gobiernos también tienen previsto hablar sobre mecanismos de aviso ante problemas con modelos avanzados de inteligencia artificial.
La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras admitir una relación con una mujer señalada como presunta agente del Gobierno chino, ha intensificado el escrutinio sobre las exportaciones de semiconductores. Pekín negó estar involucrado y funcionarios estadounidenses dijeron a Associated Press que Trump no tenía previsto plantear el caso directamente a Xi Jinping.
El debate ya llegó al Congreso de Estados Unidos, donde se discuten tres proyectos de ley para endurecer los controles sobre los chips avanzados. Entre las propuestas figuran rastrear los semiconductores a lo largo de la cadena de suministro y cerrar vacíos legales que permiten acceder a ellos de forma remota. El alcance de esas medidas podría afectar el acceso de las empresas chinas a la capacidad de cómputo que necesitan para desarrollar inteligencia artificial.
Se reunirán el jueves 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China, para abordar el control de armas nucleares y la guerra en Irán.