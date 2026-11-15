Aprehenden a sospechoso del atentado contra el periodista Rodríguez

La investigación por el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, registró este domingo su primer avance con la aprehensión de Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como uno de los vinculados al incendio provocado durante la madrugada del pasado sábado en Brisas del Golf.

La Policía Nacional informó que la captura se efectuó mediante una diligencia de allanamiento en el sector 3 de Samaria, distrito de San Miguelito, en la que participaron unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Valiente Ortega figuraba entre las personas más buscadas por su presunta vinculación con el hecho. La institución había difundido previamente su identificación y solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con la Policía Nacional, la aprehensión fue posible gracias al apoyo ciudadano y a las diligencias de investigación desarrolladas después del ataque contra la vivienda del periodista.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a disposición de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que lleva adelante las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La Policía Nacional indicó que las acciones operativas continúan con el objetivo de ubicar y aprehender a otras personas que presuntamente estarían relacionadas con el incendio.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por el ataque contra la residencia de Rodríguez, por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendio.

El caso está a cargo de la Fiscalía Superior de San Miguelito, que desarrolla diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, identificar a los posibles responsables y determinar las motivaciones del ataque.

El atentado se registró aproximadamente a las 2:30 a. m. del sábado 14 de noviembre. Un individuo llegó en un taxi hasta la residencia, descendió del vehículo y lanzó un artefacto contra la propiedad.

La acción provocó una explosión y un incendio que alcanzó dos vehículos estacionados en el garaje de la vivienda. Al momento del ataque, la esposa del periodista se encontraba dentro de la residencia junto a sus mascotas.

La mujer logró salir ilesa, mientras que Rodríguez no se encontraba en la ciudad de Panamá cuando ocurrió el atentado. El Ministerio Público señaló que la investigación podría ampliarse si durante las diligencias se detecta la posible comisión de otros delitos.

En medio de las investigaciones y las reacciones generadas por el atentado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este lunes 16 de noviembre recibirá en su despacho a representantes de medios de comunicación y gremios periodísticos.

El encuentro tendrá como propósito compartir reflexiones e información relacionada con el caso de Rolando Rodríguez, sin comprometer las diligencias que adelantan las autoridades.

El mandatario dio a conocer la convocatoria a través de su cuenta en la red social X, donde explicó el alcance de la reunión.

“He invitado mañana a mi despacho a representantes de medios y gremios de periodismo para compartir reflexiones e información que no perjudique la investigación del caso Rodríguez”, publicó Mulino.

La convocatoria se produce después de que el ataque contra la residencia del periodista generara pronunciamientos de rechazo y llamados a esclarecer lo ocurrido, así como preocupaciones sobre las posibles implicaciones del hecho para el ejercicio de la libertad de prensa en Panamá.

Además de la reunión anunciada por el presidente, medios de comunicación, gremios periodísticos y organizaciones de la sociedad civil convocaron a una concentración para este martes 17 de noviembre, a las 4:00 p. m., frente a las instalaciones de Corporación La Prensa, ubicadas en la avenida 12 de Octubre, en la ciudad de Panamá.

Entre las organizaciones que respaldan la convocatoria figuran el Fórum de Periodistas, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión, junto con medios de comunicación y agrupaciones cívicas.

La actividad busca expresar el rechazo a la violencia contra los periodistas y defender la libertad de prensa y de expresión, en respuesta al atentado ocurrido en la residencia de Rodríguez.

Los convocantes plantean la concentración como una manifestación de solidaridad con el periodista y su familia, además de un llamado a las autoridades para que las investigaciones permitan esclarecer el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

El atentado contra Rodríguez ha puesto nuevamente en el debate público la seguridad de quienes ejercen el periodismo y las garantías necesarias para desarrollar la labor informativa sin amenazas ni intimidaciones.

Mientras las autoridades continúan con las diligencias y la búsqueda de otros posibles involucrados, la aprehensión de Valiente Ortega constituye el primer resultado anunciado por la Policía Nacional en este caso.