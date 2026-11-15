El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom, conversó con La Estrella de Panamá sobre las perspectivas de la economía nacional, el rol de la empresa privada, educación, minería y las respuestas al sismo y el fenómeno de El Niño.

¿Cuáles son los temas prioritarios para el gremio en estos momentos?

Primero, coadyuvar al desarrollo del interior del país, particularmente en la creación de nuevas fuentes de empleo de calidad en el interior. Darle apoyo a los productores para que traten de irse incorporando a la agroindustria, para que hagan ese cambio de sector agro a agroindustria. En el verano va a ser una situación muy difícil, lo que es diciembre, enero y febrero, porque concurren ambas situaciones: los daños obviamente que se generaron a través del terremoto, más ya los primeros efectos drásticos del fenómeno del Niño. Lo importante aquí es que nosotros como sector privado brindemos el apoyo al gobierno, a la población en temas de educar, concientizar, tratar de buscar soluciones, procurar soluciones, canalizar información, canalizar recursos y mantener ese nivel de comunicación con el gobierno. Y por otro lado, la educación, que también es uno de los pilares importantísimos para el desarrollo nacional. Esas son nuestras principales prioridades.

Bajo el estado de emergencia se están haciendo contrataciones directas por cientos de millones de dólares, ¿qué tan importante es garantizar la transparencia?

Esto es un balance, necesitamos soluciones rápidas y desafortunadamente, cuando tú entras a la ley de Contrataciones Públicas, no es el mecanismo más rápido. Con esto no quiero decir que hay que obviar la transparencia. Nosotros hemos sido muy enfáticos en que el estado de emergencia no debe replicar la mala experiencia que tuvimos durante la pandemia, donde también tuvimos un estado de emergencia que se prestó para muchos malos manejos que hoy en día estamos viendo los tribunales, todos estos casos de compras de respiradores, de ventiladores de hospital modular y todas estas cosas que nos dejó una muy mala experiencia. Sobre esa base también estamos conscientes que necesitamos agilidad y velocidad. Así que hemos sido muy, muy enfáticos en que la velocidad no puede desconocer la transparencia y el control posterior. Y yo creo que sobre esa base nos gusta bastante que la Contraloría se ha pronunciado en igual sentido.

¿Cuáles son las expectativas del sector privado para 2027?

Como todo va indicando, yo creo que vamos a tener un 2027 mejor que este año. Eso es una buena noticia. Esperemos que no haya factores internacionales que nos afecten. Si todo se mantiene bien, 2027 debe ser un año donde empecemos a ver ya un efecto más palpable de una mejora económica en la población. Ahora mismo los indicadores económicos de Panamá muestran una mejoría, pero la población todavía dice bueno, pero yo estoy igual, yo no siento esa mejoría. Yo creo que en 2027 sí debemos ya empezar a sentir los efectos de esa mejoría en la población.

¿Qué cambia en 2027?

Es que esto va progresivamente. Primero empieza a un nivel más alto y luego esa mejoría económica va permeando, más que todo por tema de acceso al crédito y ejecución de los proyectos. Ya cuando empecemos a ejecutar proyectos que han sido anunciados, eso va reactivando la economía. Hay un tema importantísimo sobre el cual Panamá como país tiene que tomar una decisión y obviamente va a tener una implicación económica muy grande, que es el tema de la mina. Ahí nosotros tenemos que ver qué decidimos y yo creo que esa decisión tiene que ser en base a argumentos, tiene que ser en base a criterios técnicos, científicos y no en base a imposiciones emocionales absolutas. Yo sé que hay un sector de la población que no simpatiza con esta industria, pero lo que no podemos hacer es que en base a emociones tomemos decisiones que no sean las mejores para el país.

Sobre el proyecto minero hay mucha incertidumbre. La población no sabe qué mecanismo se va a usar, si se va a reactivar, o a cerrar durante 30 años, si se va a renegociar el contrato, o bajo qué términos. ¿Qué mensaje considera debe enviar el gobierno?

Justamente ahí es donde nosotros vemos que hay un punto de quiebre y es que el tema ambiental va directamente vinculado con el factor económico. Estamos claros en que una industria minera causa una afectación ambiental. El tema es si esa afectación ambiental de alguna manera es remediable y cuánto representa ese sacrificio ambiental en tema de beneficio económico para el país. Y cuando hablo de beneficio económico no me refiero únicamente a un crecimiento del PIB. Ese crecimiento económico, la idea es que se traduzca, por ejemplo, en mejores vías de comunicación, mejor sistema de salud, mejores escuelas.

La auditoría presentada se basa mayormente en datos suministrados por la propia empresa minera. ¿Considera que el gobierno tiene la capacidad de fiscalizar este proyecto?

Justamente para que no hubiera cuestionamiento sobre la capacidad del gobierno de fiscalizar, fue que se contrató una auditoría por parte de un tercero. La empresa es una empresa de clase mundial, una empresa internacional, una de las más grandes del mundo y más reconocidas. Yo creo que perfectamente pudiera acordarse un mecanismo de supervisión por parte de un tercero. Eso no es descartado y por eso digo ¿qué decisión va a tomar Panamá como país? Va a depender en gran medida qué propone el gobierno. ¿Cuánto tiempo va a demorar este cierre de la mina, cuánto se va a llevar en beneficios económicos el país durante esta actividad que va a financiar el cierre? Tenemos que ver exactamente de qué estamos hablando para ver entonces si nos conviene o no nos conviene.

¿Debe el gobierno negociar mejores términos?

Eso es inherente al esquema que tiene que acordar el gobierno con la empresa, porque obviamente también tenemos unos riesgos legales por unos arbitrajes que nos han instaurado. Entonces la idea es que haya una solución buena para todo el mundo.

La ACP ha anunciado que trabaja en megaproyectos como puertos, gasoductos, Río Indio y la extensión del Corredor Logístico. ¿Cuáles considera son los principales retos pendientes para desarrollar el sector logístico?

Tenemos dos grandes retos. El primero es tratar de captar algo de esa carga que pasa por Panamá. Panamá se ha consolidado como un hub de transbordo de mercancía. Nosotros queremos dar el siguiente paso. Tenemos que hacer que parte de esa mercancía se quede temporalmente en Panamá para agregarle valor. Con eso generamos ingresos y fuentes de empleo. El segundo reto es integrar el resto del país a nuestra plataforma logística. Nosotros tenemos un eje canalero, un eje logístico que va a lo largo del Canal de Panamá, paralelo al Canal de Panamá. Y en cierta medida no hemos integrado el resto del país a este eje logístico. Entonces nuestro segundo reto es ver cómo conectamos el resto del país con este eje logístico, cómo podemos hacer zonas de procesamiento en el interior, en Chorrera, en Capira, en Santiago. Quizás el tren, habrá que ver los estudios, pero quizás el tren no sea la mejor opción. Pero podemos considerar dos o tres corredores logísticos, Corredor Norte por la costa norte de Colón, uno intermedio, otro acá en el Pacífico, conectando regiones donde se pueden establecer zonas de procesamiento.

Panamá se mantiene en el medio de la guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, ¿qué posición considera debemos asumir a la hora de evaluar contrataciones y concesiones?

Lo importante siempre es velar por el interés nacional. Yo creo que si una empresa es europea, si es de de EEUU o si es de China, va en cierta medida supeditado a qué es lo que ofrece esa empresa para el país. No me refiero específicamente a un pago solamente, sino a la presencia de la empresa en Panamá. Porque hay empresas, y no me refiero a ninguna en particular, pero hay empresas que en cierta medida incurren en prácticas de negocios cuestionables.

Tuvimos aquí el caso Odebrecht, por ejemplo, que fue una mala empresa. No solamente hay que ver cuál es el beneficio económico de que esa empresa opere en un país, sino también qué prácticas de negocios trae esa empresa.

Hoy en día, una gran parte de lo que involucra hacer negocios es que tú sepas con quién estás haciendo negocios, el proceso de due diligence. Esa excusa de que tú contrataste a alguien y no sabías, cada vez va encontrando menos sustento. Tienes que verificar con quién estás haciendo negocios y creo que eso es parte de las políticas que va a implementar Panamá al momento en que contrate quién va a operar los terminales portuarios.

En materia educativa seguimos sacando mala nota, ¿cuál considera qué es el camino para garantizar educación de calidad en todo el país?

En Panamá tenemos estudios, tenemos análisis, tenemos diagnósticos hechos por todo el mundo. Obviamente hay un interés en materia educativa y sin embargo, a pesar de tantos estudios, de tantos, tantas recomendaciones, la educación no mejora. Yo creo que gran parte de eso es el grado de centralización que tiene la educación en Panamá. Aquí queremos tener una educación igualitaria.Y con igualitaria no me refiero a que sea discriminadora, sino que tiene que adecuarse a las situaciones de cada región. El pénsum educativo que yo le doy a un estudiante de Colón no necesariamente es igual al que yo le doy a un estudiante de Los Santos. También hay evaluar a los profesores. Aquí en Panamá cada vez que tú hablas de evaluación docente, eso prende el rancho. Yo creo que la evaluación docente tiene que ser necesaria, es una exigencia de los tiempos. Tú no puedes tener profesores que están desfasados con las necesidades educativas actuales de la población de los jóvenes.