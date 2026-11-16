Evolución, situación y perspectivas laborales en Panamá

Laboralmente hablando, vivimos una etapa inédita. El empleo en la economía panameña es una historia de resiliencia digna de análisis, donde las realidades numéricas contrastan con las narrativas. Lo que no se mide no existe. Los números cuentan una historia diferente a los “discursos pasionales de victimización y satanización”, en una economía donde el 83% de los patronos activos en la CSS tiene menos de 10 trabajadores.

Dramático cambio en la dinámica laboral en los últimos 14 años

Según cifras del c, entre el 2012 y 2024, 24,174 asalariados perdieron sus trabajos, pero se agregaron 63,044 funcionarios y 264,153 informales a la economía. Es decir, cada asalariado que perdió su empleo en ese período fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales, síntoma de un severo proceso de precarización y estatización del empleo, durante el cual la deuda externa pasó de $14,567 millones a $53,736 millones, un incremento de $39,169 millones. Durante 12 años, el mercado laboral estuvo en un “coma inducido” por nuestra tóxica adicción al endeudamiento. Al punto tal que en el 2025 el Servicio de la Deuda ($3,019 millones en intereses) fue mayor que los ingresos recibidos de la operación del Canal ($2,965 millones). En otras palabras, “los aportes del Canal no alcanzaron ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito”. En contraste, entre el 2024 y 2026, se agregaron 121,817 nuevos empleos a la economía, que incluyen 109,931 (90%) asalariados de la empresa privada, 6,803 (6%) servidores públicos y 5,083 (4%) informales. En otras palabras, de cada 100 nuevos empleos creados en los últimos 2 años, 90 son asalariados del sector privado, 6 funcionarios y 4 informales, al tiempo que el déficit fiscal pasó de 7.4% en el 2024 a 3.68% en el 2025, y bajará a 3.5% en el 2026. A agosto 2026 había 939,420 trabajadores formales en la empresa privada, la cifra más alta de la historia. Pero quizás lo más sorprendente es que esta transformación ocurre en medio de una fuerte contracción de la liquidez. No hay “chen chen” circulando en la economía porque no hay “chen chen” entrando a la economía. Matemática simple.

La inversión productiva cayó en más de $6.5 mil millones en 7 años

Entre el 2018 y 2025 la inversión productiva en el país se redujo en más de $6.5 mil millones, como directa consecuencia del abrupto cese minero en noviembre 2023 y la consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo 2024. Esta reducción incluyó $4,114 millones menos de flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), $2,200 millones de Inversión Pública (presupuestos ejecutados de inversiones del Gobierno Central) y $258 millones de financiamientos bancarios al sector productivo por parte de la banca nacional. En ese lapso, según cifras del MEF, la deuda panameña pasó de $25,686 millones (2018) a $59,349 millones (2025).. De hecho, en el 2025, el Servicio de la Deuda ($3,019 millones) fué mayor que los aportes del Canal ($2,965 millones).

La demanda interna aumenta sin crecimiento del crédito

Un informe de la banca de inversión UBS del 1 de septiembre 2026 sobre la economía panameña, señala que “la mejora fiscal en Panamá ha superado expectativas, y el ajuste realizado por las autoridades ha sido uno de los más decididos y profundos de los últimos años en el continente americano”. Por otro lado, reporte indica que “Desde 2024, los depósitos del sector privado han aumentado en aproximadamente 5 a 6 mil millones de dólares anuales, lo que equivale a alrededor del 5% del PIB, lo que indica una amplia liquidez y una demanda extranjera continua por los servicios financieros de Panamá.”..... “No obstante, los bancos han canalizado gran parte de esta liquidez hacia inversiones financieras en lugar de destinarla al crédito interno. Esto ayuda a explicar una aparente paradoja: la actividad económica se acelera aun cuando el crecimiento del crédito se mantiene contenido”. En otras palabras, la demanda interna está siendo sostenida por la recuperación del empleo formal privado y las empresas no están accesando a créditos, sino financiando su crecimiento y expansión laboral a través de sus propios flujos. La Superintendencia de Bancos de Panamá confirman las afirmaciones de UBS. A septiembre 2026, 38% de los créditos y 60% de las Inversiones en Valores del sistema bancario nacional están colocados en el extranjero ($65 mil millones).

Moody´s confirma que no hay dinero fresco entrando al sector productivo

En noviembre 2026, un informe sectorial publicado por la agencia calificadora de riesgo Moody’s, el sistema bancario panameño proyecta un aumento en su cartera de crédito cercano al 4.4% para el cierre de 2026. Aunque la cifra refleja un repunte frente al 2.9% registrado en 2025, el ritmo de financiamiento sigue ubicándose por debajo de sus pares regionales. Cifras de la Superintendencia a septiembre confirman el repunte local, pero el 78.3% del aumento fue crédito al Estado; el privado creció apenas 1.04%.

Sin “chen chen” se está generando más empleo formal privado que nunca

La reducción del desempleo, de 10.4% en septiembre 2025 a 8.5% en agosto 2026, fue precedida por indicios del fortalecimiento del empleo formal privado, incluyendo: • Aumento de las recaudaciones por concepto de cuota obrero patronal de la CSS (+6.9%) en el primer semestre y Seguro Educativo (+45%) hasta agosto 2026 vs 2025 • 20% de incremento en el número de contratos laborales tramitados por Mitradel entre enero y agosto 2026 versus el mismo período del 2025. • La mayor cifra de venta de autos de la década (2016-2026) • Consumo mensual promedio (enero-agosto 2026) $159 millones superior a 2025 (+14%) • Reducción de la morosidad bancaria a julio 2026, de 5% a 4.7%, incluyendo en Hipotecas (4.63% vs 4.80%), préstamos personales (3.23% vs 4.03%), tarjetas de crédito (8.47% vs. 8.89%) y autos (1.95% vs 2.21%).

Otros síntomas incluyeron:

• En los últimos 2 años (2024-2026) más profesionales universitarios encontraron empleo que en los 10 años anteriores juntos (2014-2024) • Aumento de los requerimientos de escolaridad en nuevos empleos • 4 de cada 5 nuevos empleos en el área de Información/Comunicación/Tecnología devenga salarios superiores a los $2 mil mensuales. En los últimos 2 años, el sector logístico generó 14,865 empleos asalariados privados, 62% con salarios superiores a los $1,000 mensuales y la mitad profesionales universitarios.

La contracción de la liquidez es factor clave de la precariedad laboral

Entre septiembre 2025 y agosto 2026 se generaron 77,231 nuevos empleos, de los cuales, 49,101 (64%) son empleos formales no agrícolas. Sin embargo, hubo una disminución de 144,985 trabajadores a tiempo completo y se generaron 199,785 nuevos empleos en situación de Subempleo Invisible. El INEC define Subempleo Invisible como aquellas personas que trabajan 40 o más horas y que perciben ingresos por debajo del salario mínimo. Sin embargo, dado que en Panamá existen 59 salarios mínimos, el término se aplica a trabajadores laborando con salarios por debajo de sus expectativas. Como era de esperarse, los sectores con mayor Subempleo Invisible en el 2026 son aquellos más sensibles a los niveles de liquidez, tal como lo muestra la gráfica siguiente. 3 de cada 4 nuevos trabajadores formales en situación de Subempleo Invisible se encuentran en 5 sectores (Comercio, Agricultura, Hoteles/Restaurantes, Industria y Logística).

La economía solo está generando empleo para trabajadores de 30 a 49 años

Otra peculiaridad del perfil de generación de empleo 2025-2026 es que sólo generó empleo para trabajadores entre 30 y 49 años, como lo muestra la siguiente gráfica. De hecho, el 96% de todos los empleos generados en los últimos 2 años (2024-2026) beneficiaron a trabajadores entre 30 y 49 años, con el restante 4% originándose en la franja de 25 a 29 años, en el 2025. Esta data debe ser analizada conjuntamente con el hecho de que en los últimos 2 años (2024-2026) más profesionales universitarios han encontrado empleo (109,029) que en los 10 años anteriores juntos (101,055), y que el promedio de escolaridad en los nuevos empleo (2025-2026) fue de 15.8 años aprobados, 1.2 años superior al año anterior (14.6), indicativo de una economía más exigente en materia educativa Este comportamiento tiene varias implicaciones. Primero, la economía está contratando personal maduro, educado y previsiblemente más austero en sus gastos, lo cual explicaría en parte la cifra de venta de autos más alta de la década y la reducción de la morosidad bancaria, en detrimento de actividades que se dependen en gran medida del gasto discrecional, como el comercio, hoteles/restaurantes y entretenimiento, agregando a las dificultades que ya vienen confrontando por la disminución de los niveles de liquidez en la economía.

El futuro de la inversión privada en Panamá “pasa” por Donoso

Hay liquidez en el sistema bancario nacional, pero no la confianza para invertirla en el país. Restablecer esa confianza requiere la reapertura de la operación minera. Cerrarla ha costado más de $6.5 mil millones de inversión productiva y la pérdida de confianza a nivel mundial. Qué hacemos, cómo y cuándo, desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer al mundo (incluyendo a los panameños) de que invertir en Panamá es buen negocio. El. autor es asesor empresarial