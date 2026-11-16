Aeropuerto de Tocumen invertirá más de $500 millones para ampliar y renovar áreas

El Aeropuerto Internacional de Tocumen inició una etapa de remodelación, adecuación y expansión de su infraestructura con una cartera de proyectos que supera los $500 millones, financiada con flujo propio, para responder al crecimiento sostenido de pasajeros y preparar la terminal aérea ante la sobrecapacidad prevista para 2028. Las proyecciones fueron detalladas por el gerente general de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco. El directivo explicó que la principal terminal aérea del país cerró los primeros diez meses de 2026 con 19.81 millones de pasajeros, un incremento de 15% frente al mismo periodo de 2025 que superó la meta anual estimada de 10%. Solo en octubre se movilizaron 1,990,000 viajeros, 10% más que en igual mes del año anterior.

Con ese ritmo, Tocumen proyecta cerrar 2026 entre casi 23 millones y casi 25 millones de pasajeros, acercándose al límite actual de su capacidad instalada, fijada en 25 millones de viajeros anuales. Para 2030, la administración estima alcanzar 30 millones de pasajeros, 180,000 operaciones aéreas y 260,000 toneladas métricas de carga. De enero a octubre de 2026, la terminal acumuló 152,000 operaciones (11% más) y 217,132 toneladas métricas de carga (7% más). “El año 2028 va a ser un año muy retador, muy interesante, porque vamos a estar operando en sobrecapacidad”, afirmó Ruiz Blanco, al subrayar que el aeropuerto recibió por dos años consecutivos el reconocimiento como el más puntual del mundo y necesita conservar estándares de rapidez, seguridad y conectividad frente a la competencia regional.

Ampliación de la Terminal 2 y modernización de la Terminal 1

El eje de la inversión se concentra en cuatro proyectos principales. El primero es la expansión de la Terminal 2 mediante un nuevo muelle sur de tres niveles con una inversión de referencia de $208 millones. En su diseño preliminar, la obra incorpora una sala de embarque con 13 puertas, 1,420 asientos, 10 posiciones de contacto conectadas directamente al edificio, cinco posiciones remotas o de repostaje y una doble calle de rodaje para agilizar la entrada y salida de aeronaves. La recepción de ofertas para esta licitación está prevista para el 23 de noviembre. El segundo frente corresponde a las mejoras en el campo de vuelo, con un presupuesto estimado de $98 millones y un plazo de ejecución de 27 meses a partir de la orden de proceder. La presentación de propuestas quedó fijada para el 30 de noviembre y el inicio de trabajos se prevé para el segundo trimestre de 2027. El proyecto contempla extender la calle de rodaje Mall, ampliar la calle Mike para habilitar circulación en ambos sentidos, construir la calle paralela November para separar flujos de llegada y salida, edificar una plataforma remota con ocho posiciones para aeronaves clave C y habilitar bahías de espera y salidas rápidas para reducir el tiempo de ocupación de pista. También incluye drenajes, luces y señalización. A estas obras se suma la reparación de pistas, una intervención en curso que, según el gerente general, debió ejecutarse hace más de una década, y la remodelación integral de la Terminal 1, inaugurada en 1979 y sin renovaciones estructurales mayores desde entonces. La licitación de la Terminal 1 avanza en paralelo para dotarla de una imagen y funcionalidad armónicas con la Terminal 2. En la Terminal 2, además, la administración destinará $20 millones en 2027 para corregir fallas heredadas de su construcción: $15 millones para reparar de forma definitiva la plataforma APD2, donde hoy se aplican parches diarios por el uso de materiales inadecuados, y $5 millones cuya licitación saldrá en los próximos meses para eliminar filtraciones en el techo. En el ámbito legal, Tocumen ganó una demanda a Odebrecht por poco más de $30 millones por incumplimientos contractuales, mientras mantiene dos litigios pendientes.

Nuevo modelo de limpieza

Más allá de las grandes obras, la administración reestructuró el servicio de limpieza, identificado por Ruiz Blanco como uno de los principales puntos débiles del aeropuerto en años recientes. Tras declarar desierta una licitación previa cuyo precio base a cuatro años rondaba entre $16 millones y $17 millones, Tocumen dividió la operación y contrató por seis meses a ProClean y Trébol Services Inc. para atender por separado la Terminal 1 y la Terminal 2. Paralelamente, el aeropuerto asumió de forma directa el aseo de la parte pública (“parte tierra”), con el objetivo de internalizar la totalidad del servicio en un plazo de seis meses. Los cambios en las áreas comunes y sanitarios ya generaron reacciones públicas de viajeros. Recientemente, una usuaria identificada como Nicole destacó en redes sociales el estado de los baños de la terminal: “Estaban súper limpios, prístinos, con un estándar de higiene y cuidado que pocas veces se ve en lugares de alto tráfico. Da gusto entrar a un espacio público que huele bien, impecable y que refleja tanta organización”, expresó, felicitando al equipo de limpieza y mantenimiento. La mejora en la experiencia del pasajero se complementa con adecuaciones operativas. Tocumen habilitó una clínica médica interna y sustituyó el traslado de emergencia en carritos de golf convencionales por una ambulancia eléctrica equipada con primeros auxilios para atender con rapidez a viajeros con urgencias médicas antes de su traslado hospitalario. También incorporó áreas para mascotas y abrió la primera sala sensorial de la región, desarrollada junto con la empresa SEM y el Despacho de la Primera Dama, para ofrecer un espacio seguro y tranquilo a pasajeros con autismo o sensibilidad sensorial. Asimismo, en alianza con Copa Airlines, Promtur y la Autoridad de Turismo de Panamá, pusieron en marcha la Sala Panamá, dirigida a captar parte del 77% de pasajeros que hoy utilizan Tocumen solo en tránsito y promover su estadía en el país mediante programas como Stopover.

Finanzas propias, aeropuertos regionales y retos operativos

En el plano financiero, Ruiz Blanco aseguró que las inversiones superiores a $500 millones se cubrirán con ingresos propios de Tocumen, sin recurrir a nuevo endeudamiento. El aeropuerto mantiene una deuda de $1,800 millones contraída para construir la Terminal 2, por la cual paga cerca de $9 millones mensuales en intereses y comenzará a amortizar capital en 2027. La construcción de una tercera pista, estimada en $1,500 millones, quedó descartada para esta etapa porque el Estado no dispone de holgura fiscal y solo será necesaria cuando el tráfico supere los 40 millones de pasajeros anuales. Para trazar el crecimiento a 25 años, la empresa AEcom elabora un nuevo plan maestro que será entregado en agosto de 2027 y definirá las necesidades de expansión territorial. En paralelo, Tocumen avanza en la precalificación de operadores internacionales —entre ellos Manchester Airport Group, Houston Airport y Corporación América— para un contrato de operación y mantenimiento en los aeropuertos regionales de David y Río Hato, donde se invertirán $25 millones, incluidos más de $17 millones para David. Entre los desafíos inmediatos, el gerente general señaló el temor a demoras por apelaciones en las licitaciones, la necesidad de reforzar logística, aduanas y migración cuando Copa Airlines incorpore dos nuevos bancos de vuelos —aerolínea que concentra más del 80% de las operaciones y cuyo flujo quedó en evidencia tras el sismo del 9 de octubre, que dejó 323 vuelos cancelados, 676 demorados y 59,400 pasajeros afectados— y el combate a 14 patacones ilegales detectados en zonas cercanas como Costa del Este, foco de atracción de aves que ya obligó al regreso de una aeronave de 60 pasajeros en octubre pasado.