Aeropuerto de Tocumen licita este mes dos megaobras por $306.7 millones para evitar colapso

El Aeropuerto Internacional de Tocumen alcanzará su límite operativo de 25 millones de pasajeros anuales en 2027 y operará sobrecargado durante 2028, mientras ejecuta dos proyectos de ampliación valorados en $306.75 millones cuyos trabajos tomarán más de dos años. Así lo advirtió el gerente general de la terminal aérea, José Antonio Ruiz Blanco, durante un encuentro con periodistas realizado este viernes 13 de noviembre. Aunque el ejecutivo destacó el crecimiento sostenido del tráfico aéreo, reconoció que la infraestructura actual enfrentará una fuerte presión antes de que concluyan las nuevas obras.

“El aeropuerto tiene capacidad para llegar a 25 millones de pasajeros. Estamos llegando a esa capacidad el próximo año”, explicó Ruiz Blanco. El funcionario añadió que los proyectos de expansión tomarán más de dos años en ejecutarse: “El año 2028 va a ser un año ‘muy retador’, muy interesante, porque vamos a estar operando sobrecapacidad”. La advertencia cobra relevancia porque la puntualidad es el principal activo comercial de la terminal frente a otros centros de conexión de la región. Según proyecciones técnicas presentadas durante la jornada, la demanda entre 2027 y 2028 oscilará entre 25 y 28 millones de usuarios.

Ajuste en proyecciones y efecto del sismo de octubre

De enero a octubre de 2026, Tocumen movilizó 19.81 millones de pasajeros, un 15 % más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, en octubre el crecimiento interanual se desaceleró al 10 % (1.99 millones de viajeros), frente al 15 % registrado en septiembre. De acuerdo con un análisis preliminar del área de Planificación, el freno respondió a las interrupciones operativas provocadas por el terremoto del 9 de octubre y sus réplicas. La principal puerta del entrada al país suspendió los vuelos por el lapso de dos horas. Entre el 9 y el 11 de octubre se registró la cancelación de 323 vuelos, lo que demoró a otros 676, lo que afectó a 59,460 pasajeros y dejó a más de 30,000 viajeros varados en las instalaciones. Con los datos acumulados a octubre, la administración proyecta cerrar 2026 por encima de los 22.2 millones de pasajeros, además de 180,000 operaciones aéreas y 260,000 toneladas métricas de carga. Esta cifra de viajeros representa una reducción de 900,000 personas respecto a los 23.1 millones que el propio Ruiz Blanco estimó en septiembre pasado ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. “Con los resultados que tenemos hasta octubre, proyectamos cerrar el año por encima de los 22,2 millones de pasajeros y llegar a 30,1 millones en 2030. Para atender ese crecimiento, necesitamos más espacio en las salas, más puentes de embarque y más capacidad para mover y estacionar aviones en las horas de mayor tráfico”, dijo Ruiz Blanco a los medios de comunicación este viernes.

Licitaciones clave en noviembre