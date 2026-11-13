Sismo de magnitud 4,2 sacude el departamento de Tolima, Colombia

Un sismo de magnitud 4,2 se registró la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 en el departamento de Tolima, Colombia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento telúrico ocurrió a las 2:43 p. m. y tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, según el boletín publicado por la entidad en su cuenta oficial de la red social X.
De acuerdo con el informe, el temblor tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros y su ubicación fue establecida a 16 kilómetros del municipio de San Antonio, también en el departamento de Tolima.
El SGC precisó que el evento se localizó en las coordenadas de latitud 3.82 y longitud -75.59.
Magnitud del sismo fue ajustada
En el reporte preliminar, el SGC informó inicialmente que el movimiento telúrico había alcanzado una magnitud de 4,1. Sin embargo, minutos después actualizó el registro y estableció la magnitud definitiva en 4,2.
La información corresponde al boletín divulgado por el organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.