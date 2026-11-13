Sismo de magnitud 4,2 sacude el departamento de Tolima, Colombia

Un sismo de magnitud 4,2 se registró la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 en el departamento de Tolima, Colombia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:43 p. m. y tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, según el boletín publicado por la entidad en su cuenta oficial de la red social X.