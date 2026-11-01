Sismo de 5.9 en Tonosí: siete réplicas se registraron en menos de 11 horas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó siete réplicas durante ayer sábado 31 de octubre, luego del sismo de magnitud 5.9 cuyo epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

Los movimientos posteriores tuvieron magnitudes de entre 3.2 y 3.8, de acuerdo con los reportes preliminares del Instituto de Geociencias.

La primera réplica se registró a las 12:54 p.m., con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 10 kilómetros, a 34 kilómetros al este de Coiba.

Posteriormente, a las 2:19 p.m., se reportó otro movimiento de magnitud 3.8, con una profundidad de seis kilómetros, localizado a 29 kilómetros al este de Tonosí.

En menos de una hora se registraron dos eventos adicionales: uno de magnitud 3.2, a las 2:43 p.m., a 38 kilómetros al este de Coiba, y otro de magnitud 3.6, a las 2:51 p.m., a 19 kilómetros al noroeste de Tonosí.