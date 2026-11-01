Sismo de 5.9 en Tonosí: siete réplicas se registraron en menos de 11 horas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó siete réplicas durante ayer sábado 31 de octubre, luego del sismo de magnitud 5.9 cuyo epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.
Los movimientos posteriores tuvieron magnitudes de entre 3.2 y 3.8, de acuerdo con los reportes preliminares del Instituto de Geociencias.
La primera réplica se registró a las 12:54 p.m., con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 10 kilómetros, a 34 kilómetros al este de Coiba.
Posteriormente, a las 2:19 p.m., se reportó otro movimiento de magnitud 3.8, con una profundidad de seis kilómetros, localizado a 29 kilómetros al este de Tonosí.
En menos de una hora se registraron dos eventos adicionales: uno de magnitud 3.2, a las 2:43 p.m., a 38 kilómetros al este de Coiba, y otro de magnitud 3.6, a las 2:51 p.m., a 19 kilómetros al noroeste de Tonosí.
La actividad sísmica continuó durante la tarde y noche. A las 3:37 p.m. se reportó una réplica de magnitud 3.4, a 33 kilómetros al este de Coiba; mientras que a las 7:24 p.m. se registró otra de magnitud 3.7, a 54 kilómetros al sur de Santiago.
El último movimiento reportado ocurrió a las 9:38 p.m., con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 10 kilómetros, localizado a 81 kilómetros al sureste de Coiba.
El sismo principal
El Instituto de Geociencias corrigió la magnitud del movimiento telúrico registrado a las 10:50 a.m. del sábado, que inicialmente había sido reportado como de 6.1. Tras la revisión de los parámetros por parte de personal especializado, se confirmó que su magnitud fue de 5.9 y su profundidad de tres kilómetros.
Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias, explicó que el evento se considera una réplica del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en la región de Azuero.
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Según Luque, estos movimientos forman parte del proceso de reacomodo del sistema de fallas de la zona de Azuero. Además, señaló que la magnitud inferior a la del terremoto principal es uno de los elementos que permiten clasificarlo como una réplica.
Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas ni daños materiales asociados al sismo ocurrido ayer.
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