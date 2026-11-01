Clima en Panamá 1 de noviembre: pronostican aguaceros y tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones del tiempo previstas para este domingo 1 de noviembre, con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en algunos sectores del país, principalmente durante las horas de la tarde y noche.

Durante la mañana, se esperan condiciones mayormente estables en la vertiente del Pacífico, con cielo parcialmente nublado, aunque en el Golfo de Panamá podrían registrarse lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas.

En la vertiente del Caribe, se prevén lluvias con tormentas en áreas marítimas, con posibles incursiones hacia Guna Yala, Colón y Bocas del Toro. El resto de esta región presentará abundante nubosidad.

Para horas de la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros con tormentas en la zona fronteriza con Costa Rica, el sur de Veraguas, sur de Azuero, Panamá, Darién y las comarcas Emberá. En el resto de la vertiente del Pacífico predominarán las condiciones nubladas.

En el Caribe, se espera cielo nublado, sin descartar lluvias ocasionales en las cordilleras y sectores montañosos.

Durante la noche, se prevé un cielo mayormente despejado en buena parte del Pacífico, excepto en el Golfo de Panamá y Chiriquí, donde podrían presentarse lluvias con tormentas fuertes que se aproximarán a las costas.

En tanto, en el Caribe se esperan nuevamente lluvias dispersas en las costas de Bocas del Toro y Guna Yala.