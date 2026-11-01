¿Hasta qué hora trabajarán los funcionarios públicos el 2 de noviembre?

Los funcionarios públicos tendrán una jornada laboral especial este lunes 2 de noviembre de 2026, cuando se conmemora el Día de los Difuntos en Panamá. Las labores en las oficinas gubernamentales se extenderán únicamente hasta la 1:00 p.m., hora en que se hará efectivo el cierre de las instituciones públicas nacionales y municipales.
La disposición está establecida en el Decreto Ejecutivo N.º 26, firmado el 15 de octubre de 2026, como parte de las medidas adoptadas por esta fecha conmemorativa.
Además del horario especial, la normativa establece que la Bandera Nacional deberá permanecer izada a media asta durante todo el día en los establecimientos públicos y privados del país.
El cierre no aplicará a todas las instituciones públicas. Las entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deban garantizar la atención y respuesta a la ciudadanía tendrán que mantener sus operaciones durante la jornada.
Entre las instituciones que continuarán prestando servicios se encuentran las instalaciones de salud, como hospitales, clínicas, policlínicas, centros y unidades de salud, tanto de la Caja de Seguro Social (CSS) como del Ministerio de Salud (Minsa).
También deberán mantener sus operaciones el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus), el Servicio Nacional de Migración y la Fuerza Pública.
La disposición incluye, además, a la Autoridad Aeronáutica Civil, Tocumen, S.A., la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, las cuarentenas agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y las aerolíneas del comercio internacional que presten servicios en recintos portuarios y aeroportuarios.
Asimismo, el Metro de Panamá deberá mantener sus operaciones para garantizar la prestación de este servicio de transporte público.
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