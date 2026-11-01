¿Hasta qué hora trabajarán los funcionarios públicos el 2 de noviembre?

Los funcionarios públicos tendrán una jornada laboral especial este lunes 2 de noviembre de 2026, cuando se conmemora el Día de los Difuntos en Panamá. Las labores en las oficinas gubernamentales se extenderán únicamente hasta la 1:00 p.m., hora en que se hará efectivo el cierre de las instituciones públicas nacionales y municipales. La disposición está establecida en el Decreto Ejecutivo N.º 26, firmado el 15 de octubre de 2026, como parte de las medidas adoptadas por esta fecha conmemorativa. Además del horario especial, la normativa establece que la Bandera Nacional deberá permanecer izada a media asta durante todo el día en los establecimientos públicos y privados del país.

¿Qué servicios estarán disponibles durante el Día de los Difuntos?