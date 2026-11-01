Día del Niño en Panamá vuelve a celebrarse el 1 de noviembre: ¿Por qué cambió la fecha?

Panamá celebra por segundo año consecutivo este 1 de noviembre el Día del Niño y la Niña, una fecha que desde 2025 volvió a conmemorarse en noviembre, luego de que durante varios años se celebrara el tercer domingo de julio. La modificación se estableció mediante una nueva legislación con el propósito de recuperar el valor histórico de esta celebración. Desde 2004, la celebración se realizaba en julio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 56. Esta disposición se mantuvo durante la administración del expresidente Martín Torrijos. Sin embargo, con la sanción de la Ley 453 por parte del presidente José Raúl Mulino, se estableció que el Día del Niño volvería a celebrarse el 1 de noviembre a partir de 2025.

¿Por qué se cambió la fecha del Día del Niño?

La modificación busca recuperar el valor histórico de esta conmemoración, fomentar su incorporación en las actividades cívicas y escolares y promover la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, la nueva disposición contempla reorganizar las instituciones competentes para garantizar el cumplimiento y la protección de estos derechos. La iniciativa fue impulsada por el diputado independiente Manuel Cheng, quien argumentó que la celebración durante el tercer domingo de julio no representaba una fecha especial, debido a que coincidía con un domingo ordinario, lo que podía hacer que la conmemoración pasara desapercibida para parte de la población. Con este cambio, Panamá vuelve a conmemorar el Día del Niño y la Niña cada 1 de noviembre, con el propósito de dar mayor relevancia a esta fecha y reforzar el compromiso con el bienestar y los derechos de la niñez.

Parque Omar tendrá actividades para celebrar el Día del Niño este 1 de noviembre