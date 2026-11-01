Arquidiócesis de Panamá inicia causa de beatificación y canonización del padre Guillermo Sosa Icaza

La Arquidiócesis de Panamá anunció el inicio de los preparativos para la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización del sacerdote panameño Guillermo Sosa Icaza, luego de que el Dicasterio para las Causas de los Santos de la Santa Sede comunicara oficialmente que no existe impedimento para avanzar con el proceso. La decisión fue dada a conocer mediante un edicto firmado por el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, quien informó que el organismo vaticano, a través del Protocolo N.° 3863-1/26, otorgó el “nihil obstat” necesario para que la Iglesia local pueda impulsar la causa del también denominado Siervo de Dios. Según el documento, este paso representa un acontecimiento significativo para la Iglesia panameña y abre el camino para la investigación formal de la vida, virtudes y legado pastoral de Guillermo Sosa Icaza.

Como parte de las disposiciones establecidas por el arzobispado, se iniciarán los preparativos requeridos para la instrucción de la fase diocesana del proceso. Asimismo, se procederá a la conformación y designación de comisiones, expertos y responsables que estarán encargados de desarrollar las investigaciones históricas, documentales y testimoniales, conforme a las normas vigentes de la Iglesia católica. El edicto también hace un llamado a todas las personas que conocieron al sacerdote o que posean documentos, escritos o testimonios relacionados con su vida y ministerio, para que colaboren con las instancias que serán designadas oportunamente y aporten información que contribuya al esclarecimiento de los hechos. La Arquidiócesis precisó que, una vez sean cumplidos los requisitos canónicos correspondientes, se anunciará formalmente la apertura de la investigación diocesana.