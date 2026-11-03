Sismo de magnitud 5,6 sacude Colombia este 3 de noviembre

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, con epicentro en el municipio de Chaparral, departamento de Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento telúrico se registró a las 4:13 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros.
Según dio a conocer El Tiempo, el temblor fue percibido en diferentes regiones de Colombia, entre ellas Bogotá, Pereira y Tolima. Según el medio, en redes sociales, se reportan daños materiales en algunas viviendas de Tolima.
El nuevo movimiento ocurre en un contexto de actividad sísmica registrada en Colombia durante los últimos meses. El pasado 10 de agosto, el país fue sacudido por un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó.
Según la agencia EFE, el terremoto de 7,4 dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y las evaluaciones para determinar las posibles afectaciones ocasionadas por el sismo de este martes.
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