Sismo de magnitud 5,6 sacude Colombia este 3 de noviembre

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, con epicentro en el municipio de Chaparral, departamento de Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se registró a las 4:13 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros.

Según dio a conocer El Tiempo, el temblor fue percibido en diferentes regiones de Colombia, entre ellas Bogotá, Pereira y Tolima. Según el medio, en redes sociales, se reportan daños materiales en algunas viviendas de Tolima.

Actividad sísmica tras terremoto de agosto