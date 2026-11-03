Panameño Raúl Antadillas avanza a la final de natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El nadador panameño Raúl Antadillas clasificó a la final de los 100 metros pecho de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de su participación en las rondas clasificatorias de la competencia.

El Comité Olímpico de Panamá informó sobre el resultado a través de sus redes sociales y destacó el desempeño del atleta, quien además es el abanderado de la delegación panameña en esta cita deportiva.