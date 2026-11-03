Elecciones en Florida: el voto latino y el control del Congreso están en juego

Florida abrió este martes sus centros de votación para unas elecciones de medio mandato en las que está en juego el control del Congreso de Estados Unidos durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump, residente en este estado, donde ha ganado las tres elecciones presidenciales.

Florida tiene dos husos horarios, por lo que los centros de votación abrieron a las 7:00 de la mañana en cada zona: a las 12:00 GMT en la zona horaria del Este, donde se encuentra Miami, y a las 13:00 GMT en la zona Central, que comprende los condados del extremo occidental del estado.

Los primeros votantes comenzaron a llegar a cuentagotas a los puestos de votación. A la secundaria Miami Senior High School, en el barrio de la Pequeña Habana, en Miami, empezaron a hacerlo mientras el cielo se despejaba tras dos días de intensas lluvias.

“Yo vengo a votar porque me interesa el futuro del país este que está un poco desequilibrado ahora en este momento y hay que hay que poner un poquito de orden dentro del sistema”, dijo a EFE el cubano Jorge Valbuena.

Subrayó que votará por la inmigración y la economía. “En este momento la economía, yo siento que está muy mal”, manifestó.

“Lo que tenemos no está funcionando para la gente”, expresó por su parte Victoria Ryback, quien llegó con paraguas en mano al puesto electoral.

“Espero que haya más equidad, más generosidad, más oportunidades, más justicia y más entendimiento entre las distintas fuerzas políticas. Hay muchas cosas que me gustaría que cambiaran”, agregó.

La recta final de las elecciones en el “estado del sol” comenzaron después de que más de 5,4 millones de personas hubieran depositado ya su papeleta de forma anticipada o por correo, según las autoridades electorales, un récord frente a las legislativas de 2018.

Los votantes inscritos como republicanos depositaron 2.176.256 papeletas, y los demócratas, 2.043.079.

Entre las contiendas clave que se deciden en el estado figura la elección del senador que completará hasta enero de 2029 el mandato que dejó vacante Marco Rubio al asumir como secretario de Estado en 2025.

Igualmente Florida elige al gobernador que sucederá a Ron DeSantis, después de ocho años de Gobierno republicano, y varias disputas por escaños en la Cámara de Representantes federal, entre ellas la de la congresista María Elvira Salazar en el distrito 27 de Miami, además de las de los distritos 14 y 22, que pueden influir en el control de la Cámara Baja.

El voto latino, clave en Florida

Florida cuenta con cerca de 3,3 millones de votantes latinos potenciales, más de una quinta parte de la población con derecho a voto del estado, según el Instituto de Política y Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La cifra adquiere relevancia en un estado con unos 6,7 millones de habitantes hispanos, cerca del 29 % de su población, según datos de 2024 de la Oficina del Censo.

La comunidad latina, integrada por electores de origen cubano, puertorriqueño, venezolano, colombiano, mexicano y centroamericano, entre otros, no constituye un bloque electoral homogéneo.

Florida llega a las urnas con 13,67 millones de votantes registrados y una ventaja republicana de aproximadamente 1,54 millones sobre los demócratas.

Según los datos del Departamento de Estado de Florida al cierre del registro electoral, el 5 de octubre, el estado contaba con cerca de 5,69 millones de republicanos y 4,15 millones de demócratas, una diferencia de 1,54 millones, además de unos 3,35 millones de votantes sin afiliación partidista.

La elección se celebra en un estado que durante los dos mandatos del gobernador DeSantis reforzó su posición como bastión republicano.

En las presidenciales de 2024, Trump ganó Florida con el 56,1 % de los votos, mientras que los republicanos mantienen actualmente el control de la gobernación, la Legislatura estatal y la delegación del estado en el Senado federal.