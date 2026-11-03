¡Atención conductores! Cerrarán entrada de Madden–Chilibre hacia Panamá Centro por trabajos viales

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA Norte) informó un sobre el cierre total de la entrada del tramo Madden–Chilibre, en dirección hacia Panamá Centro, debido a trabajos de reposición de losas.
La medida comenzará a las 7:00 p.m. de este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta las 6:00 p.m. del miércoles 4 de noviembre de 2026. De acuerdo con ENA Norte, estos trabajos forman parte de las labores de mantenimiento de la infraestructura vial, con el objetivo de preservar las condiciones de circulación y seguridad para los conductores que utilizan esta importante vía.
Ante el cierre, la empresa recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, utilizar rutas alternas, reducir la velocidad y conducir con precaución.
También solicita respetar la señalización temporal instalada en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado. ENA Norte agradeció la comprensión de los conductores por las molestias que puedan ocasionar estos trabajos y reiteró su compromiso con el mantenimiento y conservación del Corredor Norte.
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