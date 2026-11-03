  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

¡Atención conductores! Cerrarán entrada de Madden–Chilibre hacia Panamá Centro por trabajos viales

De acuerdo con ENA Norte, estos trabajos forman parte de las labores de mantenimiento de la infraestructura vial
De acuerdo con ENA Norte, estos trabajos forman parte de las labores de mantenimiento de la infraestructura vial Foto de Ricardo González
Por
Ricardo González
Especial para La Estrella de Panamá
  • 03/11/2026 10:44
Ante el cierre, la empresa recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, utilizar rutas alternas, reducir la velocidad y conducir con precaución.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA Norte) informó un sobre el cierre total de la entrada del tramo Madden–Chilibre, en dirección hacia Panamá Centro, debido a trabajos de reposición de losas.

La medida comenzará a las 7:00 p.m. de este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta las 6:00 p.m. del miércoles 4 de noviembre de 2026. De acuerdo con ENA Norte, estos trabajos forman parte de las labores de mantenimiento de la infraestructura vial, con el objetivo de preservar las condiciones de circulación y seguridad para los conductores que utilizan esta importante vía.

ENA Norte agradeció la comprensión de los conductores por las molestias
ENA Norte agradeció la comprensión de los conductores por las molestias

Ante el cierre, la empresa recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, utilizar rutas alternas, reducir la velocidad y conducir con precaución.

También solicita respetar la señalización temporal instalada en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado. ENA Norte agradeció la comprensión de los conductores por las molestias que puedan ocasionar estos trabajos y reiteró su compromiso con el mantenimiento y conservación del Corredor Norte.

Lo Nuevo