Cierre parcial de la Panamericana por el Cuarto Puente: conozca los horarios y fechas de la restricción

Los conductores que utilizan la carretera Panamericana deberán tomar precauciones a partir de este viernes 14 de agosto hasta el 15 de septiembre debido a un cierre parcial de la vía, relacionado con los trabajos de reubicación electrica del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal.

El Consorcio del Cuarto Puente (CPCP) informó que la restricción se realizará a la altura de la estación Puma de Rodman, en dirección hacia La Chorrera.

El cierre que estará vigente desde el 14 de agosto será en horario de 8:00 a.m., hasta las 2:00 p.m. Durante ese período se le recomienda a los conductores manejar con precaución y seguir las señalizaciones instaladas en el área.

Asimismo, los usuarios deberán atender del personal autorizado y de la Policía de Tránsito con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los riesgos de accidentes durante las labores de trabajo.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente señaló que estos trabajos forman parte de las actividades necesarias para avanzar en la ejecución del proyecto y reiteró su compromiso con la seguridad vial.

Las autoridades y responsables de la obra exhortan a los conductores a considerar el cierre dentro de su planificación de viaje y, de ser necesario, tomar las previsiones correspondientes para evitar retrasos durante las horas de intervención.