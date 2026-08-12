Colombia no ha solicitado ayuda internacional tras terremoto, según director del Sinaproc

Colombia no ha solicitado asistencia internacional para atender las consecuencias del terremoto registrado en el departamento del Chocó, por lo que hasta el momento no se contempla el traslado de delegaciones extranjeras como ocurrió durante la emergencia sísmica en Venezuela.

Así lo explicó a La Estrella de Panamá Omar Smith, director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quien indicó que las autoridades panameñas han mantenido reuniones de seguimiento desde que se produjo el movimiento telúrico.

“Colombia ha tenido bajo control lo que es la operación del sismo en Chocó”, señaló Smith, al referirse a la información proporcionada por las autoridades colombianas sobre las labores desplegadas en las zonas afectadas.

El funcionario precisó que, de acuerdo con el informe número 10 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia al que tuvo acceso, más de 400 integrantes de equipos de búsqueda y rescate se encuentran trabajando en la atención de la emergencia.

Según Smith, entre el personal movilizado se encuentran equipos con capacidades de búsqueda y rescate liviano, mediano y pesado, desplegados en diferentes estructuras de las áreas impactadas por el terremoto.

El director del Sinaproc también señaló que la población afectada por el evento sísmico todavía no alcanza las 500 mil personas y destacó la capacidad interna de Colombia para movilizar recursos humanos ante una emergencia de esta magnitud.

“El Gobierno hasta ahora colombiano no ha solicitado asistencia internacional”, afirmó.