Torrijos entrega solicitud para inscribir a UNE ante el Tribunal Electoral

El expresidente de Panamá Martín Torrijos entregó este miércoles al Tribunal Electoral la solicitud formal para iniciar la inscripción de UNE (Unidos para una Nueva Era) como nueva organización política.

La solicitud marca el inicio del proceso mediante el cual el movimiento busca obtener su reconocimiento legal y participar en las elecciones generales de 2029. Torrijos acudió al Tribunal Electoral acompañado de integrantes de la organización.

Según UNE, antes de presentar la solicitud sus promotores recorrieron las provincias y comarcas del país para recoger propuestas de ciudadanos. Ese proceso, sostienen, permitió incorporar aportes al estatuto, el código de ética, la declaración de principios y el programa de la organización.

El movimiento presentó públicamente UNE el pasado 17 de mayo y planteó la construcción de un nuevo proyecto político nacional.