‘Ahora tengo dudas de que vaya a seguir haciéndolo’: Messi deja incierto su futuro

Lionel Messi puso en duda su continuidad en el fútbol tras compartir un extenso y emotivo mensaje para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió el pasado sábado 8 de agosto, a los 68 años, en Rosario.

En una carta, publicada en su cuenta de Instagram, el futbolista recordó el papel fundamental que tuvo su padre durante toda su carrera y lamentó que todavía quedaran momentos por compartir. “Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió.

A sus 39 años, el capitán argentino recordó que su padre fue una figura fundamental durante toda su trayectoria y que estuvo a su lado desde sus primeros pasos como futbolista.

No obstante, el futbolista argentino también reflexionó sobre su presente y reconoció que la pérdida de su padre ha generado dudas sobre cuánto tiempo más continuará dentro de las canchas. “Yo solo jugaba al fútbol yahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por muchotiempo más”, dijo.