‘Ahora tengo dudas de que vaya a seguir haciéndolo’: Messi deja incierto su futuro

Lionel Messi puso en duda su continuidad en el fútbol tras compartir un extenso y emotivo mensaje para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió el pasado sábado 8 de agosto, a los 68 años, en Rosario.
En una carta, publicada en su cuenta de Instagram, el futbolista recordó el papel fundamental que tuvo su padre durante toda su carrera y lamentó que todavía quedaran momentos por compartir. “Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió.
A sus 39 años, el capitán argentino recordó que su padre fue una figura fundamental durante toda su trayectoria y que estuvo a su lado desde sus primeros pasos como futbolista.
No obstante, el futbolista argentino también reflexionó sobre su presente y reconoció que la pérdida de su padre ha generado dudas sobre cuánto tiempo más continuará dentro de las canchas. “Yo solo jugaba al fútbol yahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por muchotiempo más”, dijo.
El astro argentino también recordó el último Mundial y el deseo de su padre de verlo disputar nuevamente el torneo.
El futbolista contó que Jorge le pedía que jugara el Mundial y que, pese al deterioro de su salud antes del comienzo de la competencia, ambos mantenían la esperanza de que pudiera viajar para acompañarlo.
“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, escribió al recordar a Jorge, quien lo acompañó desde sus entrenamientos de niño hasta su consolidación como una de las mayores figuras de la historia del fútbol.
Messi también aseguró que llevará las enseñanzas de su padre a la educación de sus propios hijos. “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.Te amo, pa”, concluyó.
La reflexión sobre su carrera aparece en medio de un mensaje marcado por el duelo.
Por ahora, el futbolista no ha confirmado una decisión sobre su retiro, pero sus palabras dejan en suspenso su futuro y plantean la posibilidad de que su carrera profesional pueda estar acercándose a su etapa final.
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