Acodeco pagará prima de antigüedad adeudada tras 12 años

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) iniciará el próximo lunes 17 de agosto de 2026 el proceso de entrega de cheques correspondientes a la prima de antigüedad de sus exservidores públicos, un derecho laboral retenido por más de 12 años. A pesar del anuncio, la entidad no precisó el número exacto de exfuncionarios beneficiados ni la suma global que desembolsará el Estado para saldar este pasivo institucional. De acuerdo con la programación oficial de la institución, dirigida por Ramón Abadi Balid, aproximadamente el 90 % de las planillas está listo para el cobro. El 10 % restante de exservidores deberá esperar convocatorias posteriores dentro de remesas adicionales que la administración procesará conforme avancen los trámites internos.

Logística de cobro e instructivo

El periodo inicial de entrega masiva se extenderá durante dos semanas en la sede central de la Acodeco, ubicada en la ciudad de Panamá, específicamente en los salones 18 y 19, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Para evitar aglomeraciones, los exservidores deberán verificar primero si su cheque está disponible en la sección de “Avisos / Prima de Antigüedad” dentro de la página web oficial de la institución (www.acodeco.gob.pa). La entidad enfatizó que solo atenderá a las personas en la fecha especificada en el sistema. Los extrabajadores que residen en las provincias o que deseen retirar el pago en las sedes regionales deberán enviar una solicitud formal al correo electrónico primadeantiguedad@acodeco.gob.pa, indicando su nombre completo, número de cédula y la administración regional de preferencia. La Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH) tramitará el traslado de la documentación a la provincia solicitada.

Requisitos obligatorios y finiquito