Caja de Seguro Social habilita trámite de notificación para pago de prima de antigüedad

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a exfuncionarios de la institución para que acudan a notificarse de las resoluciones relacionadas con el pago de la prima de antigüedad, requisito necesario para avanzar en el proceso administrativo correspondiente.

La entidad informó que las personas incluidas en el listado habilitado deberán presentarse en el Departamento de Trámite, ubicado en la puerta 55, piso 3 del edificio 519, en Clayton, con el fin de recibir la notificación formal de sus resoluciones.

La CSS aclaró que esta convocatoria no corresponde al pago de los beneficios, ya que los cheques aún no han sido emitidos. Explicó que la notificación es un paso indispensable para iniciar posteriormente el trámite de emisión de los pagos.

Asimismo, la institución instó a los exfuncionarios a completar este procedimiento a la mayor brevedad posible para evitar retrasos en las siguientes etapas del proceso.

Para consultas o información adicional, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 513-1568 y 513-1778.