  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Caja de Seguro Social abre más de 70 plazas para médicos especialistas a nivel nacional

La CSS impulsa contratación masiva de especialistas en todo el país
La CSS impulsa contratación masiva de especialistas en todo el país Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/01/2026 15:44
Las provincias de Bocas del Toro, Coclé y Chiriquí concentran mayor demanda de especialistas, informa el Seguro Social.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la apertura de la quinta convocatoria para la contratación de médicos especialistas, con el objetivo de fortalecer la atención médica en las distintas unidades de salud del país, especialmente en las regiones donde existe mayor déficit de este recurso humano.

Para este proceso se han habilitado más de 70 plazas, principalmente en el interior del país. Las provincias con mayor demanda son Bocas del Toro, con 14 vacantes; Coclé, con 11; y Chiriquí, con 9. A estas se suman Colón y Panamá Este, con 11 plazas cada una, además de las regiones de Azuero, con 10, y Veraguas, con 5 vacantes disponibles.

La convocatoria está dirigida a especialistas en diversas áreas, entre ellas anestesiología, cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, medicina crítica e intensiva, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, oftalmología, pediatría, radiología, reumatología y urología.

La Caja de Seguro Social detalla requisitos y beneficios para aplicar a plazas de médicos especialistas

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, Dr. Marcos Young,

informó que la oferta laboral para los médicos especialistas incluye un salario base mensual de 2,501 balboas, además de un sobresueldo del 40%, pago por turnos y el beneficio de vivienda, como parte de los incentivos establecidos.

La institución detalló que los interesados en aplicar a estas plazas deberán acudir personalmente a las oficinas de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, ubicadas en Clayton, edificio 519, cuarto piso, donde deberán presentar la documentación requerida, que comprende diplomas universitarios, idoneidad emitida por el Consejo Técnico y hoja de vida. La recepción de documentos se llevará a cabo en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

VIDEOS
Lo Nuevo