Caja de Seguro Social abre más de 70 plazas para médicos especialistas a nivel nacional

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la apertura de la quinta convocatoria para la contratación de médicos especialistas, con el objetivo de fortalecer la atención médica en las distintas unidades de salud del país, especialmente en las regiones donde existe mayor déficit de este recurso humano.

Para este proceso se han habilitado más de 70 plazas, principalmente en el interior del país. Las provincias con mayor demanda son Bocas del Toro, con 14 vacantes; Coclé, con 11; y Chiriquí, con 9. A estas se suman Colón y Panamá Este, con 11 plazas cada una, además de las regiones de Azuero, con 10, y Veraguas, con 5 vacantes disponibles.

La convocatoria está dirigida a especialistas en diversas áreas, entre ellas anestesiología, cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, medicina crítica e intensiva, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, oftalmología, pediatría, radiología, reumatología y urología.