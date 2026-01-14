Caja de Seguro Social abre más de 70 plazas para médicos especialistas a nivel nacional

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, Dr. Marcos Young, informó que la oferta laboral para los médicos especialistas incluye un salario base mensual de 2,501 balboas, además de un sobresueldo del 40%, pago por turnos y el beneficio de vivienda, como parte de los incentivos establecidos.La institución detalló que los interesados en aplicar a estas plazas deberán acudir personalmente a las oficinas de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, ubicadas en Clayton, edificio 519, cuarto piso, donde deberán presentar la documentación requerida, que comprende diplomas universitarios, idoneidad emitida por el Consejo Técnico y hoja de vida. La recepción de documentos se llevará a cabo en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.