Convocatoria de la Caja de Seguro Social: requisitos para médicos especialistas

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó una nueva convocatoria para la contratación de 15 médicos especialistas en distintas áreas de la medicina, con el objetivo de reforzar la atención de salud en varias regiones del país.

La convocatoria, gestionada a través de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud (DENSYPS), está dirigida a especialistas interesados en laborar a tiempo completo o medio tiempo, principalmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

Entre las especialidades requeridas se encuentran Oftalmología, Endocrinología, Neumología, Radiología y Radiología Intervencionista, Cardiología, Reumatología, Urología, Cirugía Vascular, Gastroenterología, Medicina Crítica, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Medicina Interna.