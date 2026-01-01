  1. Inicio
Convocatoria de la Caja de Seguro Social: requisitos para médicos especialistas

Por
Emiliana Tuñón
  • 01/01/2026 12:21
La Caja de Seguro Social busca 15 médicos especialistas para reforzar la atención en varias provincias del país.

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó una nueva convocatoria para la contratación de 15 médicos especialistas en distintas áreas de la medicina, con el objetivo de reforzar la atención de salud en varias regiones del país.

La convocatoria, gestionada a través de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud (DENSYPS), está dirigida a especialistas interesados en laborar a tiempo completo o medio tiempo, principalmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

Entre las especialidades requeridas se encuentran Oftalmología, Endocrinología, Neumología, Radiología y Radiología Intervencionista, Cardiología, Reumatología, Urología, Cirugía Vascular, Gastroenterología, Medicina Crítica, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Medicina Interna.

CSS recibe documentos para contratación de médicos especialistas

Los aspirantes deberán presentar su diploma universitario, la idoneidad emitida por el Consejo Técnico y su hoja de vida. La atención para este proceso se realizará de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La CSS reiteró que esta convocatoria forma parte de sus esfuerzos permanentes por garantizar una atención médica oportuna a todos sus asegurados, mediante la formación y contratación constante de médicos especialistas y subespecialistas que contribuyen al cuidado de la salud de la población y sus familias.

