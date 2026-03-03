Impuestos directos lideran crecimiento de la recaudación con alza de 22.9%

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, al cierre de 2025, los ingresos tributarios recaudados por la Dirección General de Ingresos (DGI) alcanzaron $6,425.8 millones, lo que representa un crecimiento de 13.4% en comparación con 2024.

Según la entidad, este resultado refleja el dinamismo de la economía y el fortalecimiento de la administración tributaria, confirmando la capacidad del país para generar mayores recursos internos destinados a financiar inversión pública, cubrir gastos esenciales y reducir la necesidad de endeudamiento.

Impuestos directos impulsan la recaudación

Los impuestos directos lideraron el crecimiento con un aumento de 22.9%, totalizando $3,725.8 millones. Entre los principales aportes destacan los impuestos de inmuebles, dividendos, renta de personas jurídicas y planillas. Este desempeño, indicó el MEF, evidencia una mayor actividad económica formal y una ampliación en el cumplimiento tributario.

Impuestos indirectos mantienen desempeño positivo

Por su parte, los impuestos indirectos aportaron $2,700 millones, con un crecimiento de 2.4%. Entre los tributos más relevantes figuran el ISC a automóviles, primas de seguro y el ISC a cervezas.