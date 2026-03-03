Impuestos directos lideran crecimiento de la recaudación con alza de 22.9%

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que, al cierre de 2025, los ingresos tributarios recaudados por la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI) </a></b>alcanzaron $6,425.8 millones, lo que representa un crecimiento de 13.4% en comparación con 2024.Según la entidad, este resultado refleja el dinamismo de la economía y el fortalecimiento de la administración tributaria, confirmando la capacidad del país para generar mayores recursos internos destinados a financiar inversión pública, cubrir gastos esenciales y reducir la necesidad de endeudamiento.<b>Impuestos directos impulsan la recaudación</b>Los impuestos directos lideraron el crecimiento con un aumento de 22.9%, totalizando $3,725.8 millones. Entre los principales aportes destacan los impuestos de inmuebles, dividendos, renta de personas jurídicas y planillas. Este desempeño, indicó el MEF, evidencia una mayor actividad económica formal y una ampliación en el cumplimiento tributario.<b>Impuestos indirectos mantienen desempeño positivo</b>Por su parte, los impuestos indirectos aportaron $2,700 millones, con un crecimiento de 2.4%. Entre los tributos más relevantes figuran el ISC a automóviles, primas de seguro y el ISC a cervezas.