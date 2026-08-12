Panamá ofrece apoyo logístico a Colombia tras sismo de 7.4

El Gobierno de la República de Panamá, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció su adhesión a los comunicados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y del Mercado Común del Sur (Mercosur), en respuesta al sismo de magnitud 7.4 que impactó el departamento del Chocó, Colombia.

A través del pronunciamiento diplomático del 12 de agosto de 2026, las autoridades panameñas confirmaron su preparación logística para colaborar con el país vecino en tareas de búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y recuperación de las comunidades afectadas en la región fronteriza.

Panamá actúa en calidad de Estado Miembro de la Celac y Estado Asociado del Mercosur. En su comunicado, la Cancillería envió condolencias a las familias de las víctimas e hizo un llamado a articular respuestas rápidas y coordinadas en la región para enfrentar catástrofes naturales.

Hasta el momento, la Cancillería panameña no detalló el número de efectivos o el volumen de insumos que dispondrá para la misión de apoyo, ni ha confirmado afectaciones en el lado panameño de la frontera.