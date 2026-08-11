Cancillería activa alerta para panameños en Colombia tras terremoto de 7.4

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá exhortó este martes 11 de agosto a los panameños que actualmente se encuentran en Colombia a mantenerse en estado de alerta, informarse mediante fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales, tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país vecino.

La Cancillería informó que mantiene un monitoreo de la situación y reiteró su compromiso con brindar asistencia y protección a los ciudadanos panameños en el exterior.

Como parte de las medidas de atención, el Centro de Coordinación de Información (Cecodi) está disponible para orientar y atender consultas de los panameños que requieran apoyo.

Los ciudadanos pueden comunicarse con el Cecodi mediante WhatsApp y llamadas al 6330-6252, o a través del correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.

El Ministerio recomendó a los panameños en Colombia mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar seguir información no verificada mientras continúan las labores de evaluación y atención de la emergencia.

La medida se adopta luego del fuerte sismo registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en el departamento del Chocó y que provocó graves daños en distintas zonas de Colombia. El movimiento también fue percibido en otras áreas de la región.

La Cancillería señaló que continuará monitoreando la evolución de la situación para tomar las medidas necesarias en materia de protección y asistencia consular.