Karol Wilson brilla en la final y conquista el segundo lugar de Operación Triunfo Estados Unidos

Wilson logró avanzar hasta la última gala tras demostrar durante la competencia su evolución vocal, capacidad interpretativa y dominio escénico. Su desempeño le permitió convertirse en una de las participantes más destacadas de esta edición.

La bandera de Panamá volvió a destacar en un escenario internacional. La cantante coclesana Karol Wilson obtuvo el segundo lugar de Operación Triunfo Estados Unidos , el reality musical de Telemundo que llegó a su gran final la noche de este lunes 10 de agosto.

El título de ganadora fue para el dominicano Wandy Santana, quien se impuso en la final luego de varias semanas de competencia y presentaciones frente al público y el jurado.

Además de Wilson y Santana, la gala final reunió a Leslie, Frankie y Lalah, quienes también llegaron a la última etapa de la competencia con el objetivo de conquistar al público y demostrar su evolución artística.

En la definición, las votaciones de la audiencia tuvieron un papel fundamental, junto con las evaluaciones realizadas por los profesores durante el proceso de formación. Cada presentación puso a prueba las habilidades vocales, la interpretación y el desenvolvimiento escénico de los finalistas.