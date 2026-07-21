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Karol Wilson vuelve a la zona de riesgo: es nominada una vez más en Operación Triunfo Estados Unidos

Karol Wilson vuelve a estar en riesgo, pero recibe un emotivo mensaje de Erika Ender
Karol Wilson vuelve a estar en riesgo, pero recibe un emotivo mensaje de Erika Ender @karol_ot_usa
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/07/2026 13:31
La tensión se apoderó de Operación Triunfo Estados Unidos luego de que los jueces anunciaran a Karol, Aziz, Jahaziel, José Ángel y Carla como los nominados de la semana.

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Tras una intensa noche de presentaciones en Operación Triunfo Estados Unidos, los jueces enfrentaron una de las decisiones más difíciles de la competencia y anunciaron a los cinco nominados de la semana: Karol, Aziz, Jahaziel, José Ángel y Carla.

El panel de jueces coincidió en que, aunque los concursantes han demostrado talento y compromiso, todavía tienen margen para seguir creciendo artísticamente y fortalecer su desempeño sobre el escenario. Por ello, deberán defender su permanencia en la academia durante la próxima gala.

Con las nominaciones definidas, comienza una nueva etapa de esfuerzo y preparación para los académicos, quienes buscarán convencer tanto al público como a los jueces de que merecen continuar en la búsqueda del título de Operación Triunfo Estados Unidos.

Karol Wilson recibe el apoyo de Erika Ender luego de quedar nominada en Operación Triunfo

La nueva nominación de Karol Wilson en Operación Triunfo Estados Unidos no pasó desapercibida para Erika Ender, quien aprovechó el momento para expresar públicamente su respaldo a la concursante.

Luego de que los jueces anunciaran a los participantes que quedaron en riesgo de eliminación, la directora de la academia dirigió unas palabras a cada uno de ellos. Sin embargo, su mensaje a Karol fue especialmente emotivo, al destacar el esfuerzo y la evolución que ha mostrado desde el inicio de la competencia.

“Ni la primera ni la segunda vez te merecías estar ahí. Todo lo que yo pueda hacer por todos ustedes, sin favoritismo con ninguno, ustedes lo saben, dentro o fuera de la casa”, expresó Ender frente a los académicos.

Además, la reconocida cantautora aseguró sentirse orgullosa del trabajo que Karol ha realizado dentro de la academia, reafirmando su confianza en el talento y el crecimiento artístico de la joven intérprete.

Ahora, Karol Wilson deberá enfrentar una nueva semana de votaciones para intentar asegurar su permanencia en la competencia, respaldada por el apoyo de sus maestros y de los seguidores que han acompañado su paso por el reality.

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