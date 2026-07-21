Karol Wilson vuelve a la zona de riesgo: es nominada una vez más en Operación Triunfo Estados Unidos

La nueva nominación de <b>Karol Wilson</b> en <b>Operación Triunfo Estados Unidos</b> no pasó desapercibida para <b>Erika Ender</b>, quien aprovechó el momento para expresar públicamente su respaldo a la concursante.Luego de que los jueces anunciaran a los participantes que quedaron en riesgo de eliminación, la directora de la academia dirigió unas palabras a cada uno de ellos. Sin embargo, su mensaje a Karol fue especialmente emotivo, al destacar el esfuerzo y la evolución que ha mostrado desde el inicio de la competencia.<i><b>'Ni la primera ni la segunda vez te merecías estar ahí. Todo lo que yo pueda hacer por todos ustedes, sin favoritismo con ninguno, ustedes lo saben, dentro o fuera de la casa', </b></i>expresó Ender frente a los académicos.Además, la reconocida cantautora aseguró sentirse orgullosa del trabajo que Karol ha realizado dentro de la academia, reafirmando su confianza en el talento y el crecimiento artístico de la joven intérprete.Ahora, Karol Wilson deberá enfrentar una nueva semana de votaciones para intentar asegurar su permanencia en la competencia, respaldada por el apoyo de sus maestros y de los seguidores que han acompañado su paso por el reality.