Karol Wilson vuelve a la zona de riesgo: es nominada una vez más en Operación Triunfo Estados Unidos

Tras una intensa noche de presentaciones en Operación Triunfo Estados Unidos, los jueces enfrentaron una de las decisiones más difíciles de la competencia y anunciaron a los cinco nominados de la semana: Karol, Aziz, Jahaziel, José Ángel y Carla. El panel de jueces coincidió en que, aunque los concursantes han demostrado talento y compromiso, todavía tienen margen para seguir creciendo artísticamente y fortalecer su desempeño sobre el escenario. Por ello, deberán defender su permanencia en la academia durante la próxima gala. Con las nominaciones definidas, comienza una nueva etapa de esfuerzo y preparación para los académicos, quienes buscarán convencer tanto al público como a los jueces de que merecen continuar en la búsqueda del título de Operación Triunfo Estados Unidos.

Karol Wilson recibe el apoyo de Erika Ender luego de quedar nominada en Operación Triunfo