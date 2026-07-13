Karol Wilson se salva de la eliminación en Operación Triunfo Estados Unidos tras votación del público

La cantante panameña Karol Wilson continuará en competencia en la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos, producido por la cadena Telemundo, luego de ser salvada por la votación del público y evitar su eliminación la noche de este 13 de julio.

Karol había quedado nominada el pasado viernes 10 de julio junto al participante Sergio, tras la gala de esa semana, por lo que ambos quedaron en riesgo de abandonar la academia.

Sin embargo, durante la más reciente emisión del programa se anunció que la representante de Panamá recibió el respaldo de la audiencia, asegurando su permanencia en la competencia y convirtiéndose en una de las 15 participantes que siguen en carrera por el título.

Karol expresó anteriormente que asumía la nominación como una oportunidad para crecer profesionalmente.

“Si tenía que estar nominada es por algo que tenía que pasar, para mejorar, crecer y aprender”, manifestó la artista oriunda de la provincia de Coclé.

Un momento emotivo junto a Erika Ender

Luego de ser nominada, Karol protagonizó un emotivo encuentro con la directora de la academia, Erika Ender, donde compartió parte de su historia personal y habló del apoyo incondicional que ha recibido de sus padres durante su carrera artística.

Entre lágrimas, la cantante explicó que su familia siempre ha respaldado sus participaciones en concursos, proyectos musicales y su formación como artista, por lo que reiteró que su objetivo es permanecer en la academia para seguir aprendiendo y demostrar su talento sobre el escenario.