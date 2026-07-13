Competencia digital en Arraiján: Nueva opción de fibra óptica abre sucursal

La provincia de Panamá Oeste, caracterizada por un crecimiento urbano acelerado y una población masiva que depende de la conectividad para sus actividades económicas, cuenta con un nuevo competidor en su infraestructura digital. La empresa de telecomunicaciones Telca habilitó operaciones en el distrito de Arraiján mediante el despliegue de una red propia de fibra óptica, marcando una expansión de sus servicios tras operar previamente en el interior del país.

La apertura representa una inyección directa a la economía local mediante la contratación inicial de más de 20 profesionales de la zona en áreas operativas, logísticas, ventas y atención al cliente.

La estrategia busca mitigar la histórica deficiencia de servicios estables en una región donde la dinámica social obliga a miles de usuarios a teletrabajar o estudiar a distancia debido al colapso del transporte diario hacia la capital.

El gerente de Operaciones de la compañía, Erick Broce González, detalló que la decisión responde al potencial estratégico de Panamá Oeste, que demanda redes más robustas para soportar el flujo de datos actual. Previo a esta incursión, la empresa concentraba su cartera de clientes residenciales y comerciales en las provincias de Chiriquí y Veraguas.

La llegada de infraestructura independiente abre la competencia en un mercado residencial tradicionalmente dominado por los grandes conglomerados multinacionales del sector. La efectividad de este despliegue técnico medirá la capacidad del sector privado para suplir la demanda digital en los polos periféricos de la capital.