Tigo mantiene inversión millonaria y proyecta nuevo data center en Panamá

La empresa de telecomunicaciones Tigo Panamá mantiene un ritmo de inversión sostenido de unos $100 millones anuales en infraestructura de red, expansión de fibra óptica y modernización tecnológica, en respuesta al crecimiento acelerado del consumo de internet en el país. Así lo confirmó Juan José de Dios Morales, gerente general de la compañía, en entrevista con La Estrella de Panamá, donde detalló que la inversión semanal ronda los $2 millones, destinada tanto a ampliar cobertura como a mejorar la capacidad de la red. “Invertimos entre la red Tigo y móvil cerca de 2 millones semanales para un total de $100 millones al año”, explicó Morales. Según el ejecutivo, la compañía ha intensificado el despliegue de fibra óptica en el territorio nacional desde antes de la pandemia, con una expansión anual de entre 60,000 y 100,000 hogares conectados. Este esfuerzo responde a un incremento significativo en la demanda de datos. Morales indicó que en los últimos cinco años el consumo de internet en Panamá se ha multiplicado por ocho, impulsado por el uso intensivo de plataformas digitales, video en alta resolución y transmisiones en vivo. “Entre 2020 y los últimos cinco años ha crecido ocho veces el consumo de internet”, afirmó.

Retos en conectividad y zonas de alta demanda

El crecimiento del tráfico digital también ha evidenciado limitaciones en zonas específicas, como la parte soterrada de la Línea 1 del Metro de Panamá o áreas de alta concentración de personas, donde los usuarios reportan interrupciones en la señal. Morales reconoció que estos puntos representan desafíos técnicos y operativos, debido a la necesidad de acuerdos con infraestructuras como el Metro o aeropuertos, además de las dificultades físicas de instalación. “Hay accesos más difíciles donde llegar a veces es complicado o requiere acuerdos”, explicó.

Nuevo data center y hub regional

Como parte de su estrategia a mediano plazo, Tigo proyecta la construcción de un cuarto data center en Panamá, que se sumará a los tres ya existentes. Esta infraestructura buscará mejorar la velocidad de acceso a servicios digitales y posicionar al país como un centro regional de operaciones tecnológicas. El nuevo centro permitirá atender tanto a usuarios locales como a empresas internacionales interesadas en acercar sus servicios al mercado panameño y latinoamericano. “Vamos a hacer nuestro cuarto data center en Panamá para servir a toda la región y a empresas internacionales que quieran estar más cerca de los panameños”, señaló Morales. Además, destacó que el establecimiento del centro operativo de Millicom en Panamá refuerza la confianza en el país como destino de inversión.

Impacto en usuarios y empresas

El desarrollo de data centers locales tiene implicaciones directas en la calidad del servicio, especialmente en términos de latencia, es decir, el tiempo de respuesta en las conexiones digitales. Esto beneficiaría sectores como la banca, tecnología e inteligencia artificial, al permitir operaciones más rápidas y eficientes desde territorio panameño. Investigación de Acodeco sigue en curso En relación con la posible demanda de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia por el aumento de tarifas, Morales indicó que la empresa no ha recibido notificaciones formales. “Entiendo que ellos tienen abierta su investigación... no tenemos notificación de nada de eso”, afirmó. El ejecutivo evitó profundizar en el tema, señalando que corresponde a la entidad brindar detalles sobre el proceso.