Tigo mantiene inversión millonaria y proyecta nuevo data center en Panamá

El crecimiento del tráfico digital también ha evidenciado limitaciones en zonas específicas, como la parte soterrada de la Línea 1 del Metro de Panamá o áreas de alta concentración de personas, donde los usuarios reportan interrupciones en la señal.Morales reconoció que estos puntos representan desafíos técnicos y operativos, debido a la necesidad de acuerdos con infraestructuras como el Metro o aeropuertos, además de las dificultades físicas de instalación.'Hay accesos más difíciles donde llegar a veces es complicado o requiere acuerdos', explicó.