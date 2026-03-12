IFX impulsa inteligencia artificial y ciberseguridad empresarial desde Expocomer 2026

La empresa tecnológica IFX aprovechó su participación en Expocomer 2026 para reforzar su posicionamiento en el mercado empresarial regional y presentar nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios de infraestructura digital. Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, Martín Henao, country manager de IFX, explicó que la presencia de la compañía en la feria organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá responde a la estrategia de fortalecer la visibilidad de la marca en el país y consolidar relaciones con empresas del ecosistema tecnológico. “IFX es una compañía enfocada 100% en el segmento corporativo. No vamos a mercados masivos; trabajamos exclusivamente con grandes empresas en cada país”, explicó Henao. La firma participa por cuarto año consecutivo en el evento, que en esta edición reunió a compañías líderes del sector tecnológico y empresarial de la región. Según el ejecutivo, la evolución del evento demuestra el creciente peso del componente tecnológico dentro de la feria. “Este año rompió esquemas empresariales y tecnológicos en la región. Expocomer se complementa con Expotec, y eso permite ver en un mismo espacio a las principales compañías del país y del sector digital”, señaló.

Inteligencia artificial aplicada a la seguridad y la infraestructura

Uno de los ejes principales de la participación de IFX en la feria fue la presentación de soluciones basadas en inteligencia artificial aplicada a la protección digital y la gestión de infraestructura tecnológica empresarial. La compañía estructura su oferta en cinco grandes familias de servicios, entre ellas cloud, ciberseguridad, data centers administrados, redes gestionadas y soluciones de nube administrada. Estas tecnologías están diseñadas para fortalecer la resiliencia tecnológica de las organizaciones, especialmente en un contexto en el que los ataques informáticos se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticados. Henao destacó que la creciente amenaza del ransomware ha obligado a las empresas a replantear su estrategia digital. “Cada 20 segundos una compañía en el mundo es atacada por ransomware. Las empresas deben comprender que la ciberseguridad ya no es un gasto, sino una inversión fundamental para proteger su operación”, afirmó. En ese sentido, la compañía promueve soluciones integradas que combinan protección digital, continuidad operativa y gestión avanzada de infraestructura tecnológica, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la estabilidad de los servicios empresariales.

Continuidad de negocio, la prioridad de las empresas

Uno de los cambios más importantes que IFX observa en el mercado latinoamericano es la creciente preocupación de las organizaciones por evitar interrupciones en sus operaciones tecnológicas. De acuerdo con Henao, la continuidad de negocio comienza con una infraestructura de conectividad sólida, basada en fibra óptica dedicada con niveles de disponibilidad superiores al 99.7%. Esto permite que las compañías mantengan sus sistemas activos incluso ante fallas técnicas o incidentes operativos. “Hoy las empresas entienden que no pueden perder ni un minuto de operación. Un banco que se quede sin conectividad durante dos o tres horas podría perder ingresos equivalentes a años de inversión tecnológica”, explicó. Por ello, cada vez más organizaciones están implementando planes de contingencia, redes redundantes y plataformas en la nube que garantizan la disponibilidad permanente de sus servicios. Este cambio también responde a una transformación generacional dentro de las empresas, donde nuevos perfiles profesionales están impulsando una visión más estratégica de la tecnología. “Antes se veía como un gasto; hoy se entiende como una inversión que protege la continuidad del negocio y la relación con el cliente”, señaló el ejecutivo.

Panamá, centro estratégico de expansión tecnológica