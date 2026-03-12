IFX impulsa inteligencia artificial y ciberseguridad empresarial desde Expocomer 2026

Uno de los cambios más importantes que IFX observa en el mercado latinoamericano es la creciente preocupación de las organizaciones por evitar interrupciones en sus operaciones tecnológicas.De acuerdo con Henao, la continuidad de negocio comienza con una infraestructura de conectividad sólida, basada en fibra óptica dedicada con niveles de disponibilidad superiores al 99.7%.Esto permite que las compañías mantengan sus sistemas activos incluso ante fallas técnicas o incidentes operativos.'Hoy las empresas entienden que no pueden perder ni un minuto de operación. Un banco que se quede sin conectividad durante dos o tres horas podría perder ingresos equivalentes a años de inversión tecnológica', explicó.Por ello, cada vez más organizaciones están implementando planes de contingencia, redes redundantes y plataformas en la nube que garantizan la disponibilidad permanente de sus servicios.Este cambio también responde a una transformación generacional dentro de las empresas, donde nuevos perfiles profesionales están impulsando una visión más estratégica de la tecnología.'Antes se veía como un gasto; hoy se entiende como una inversión que protege la continuidad del negocio y la relación con el cliente', señaló el ejecutivo.