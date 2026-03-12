Jennifer Ventura, ingeniera civil y reina de belleza: ‘La construcción es para quienes tienen carácter y sueños claros’

La imagen de una reina de belleza suele asociarse con glamour, pasarelas y reflectores. Pero Jennifer Ventura, Miss República Dominicana, representa un perfil distinto dentro del mundo de los certámenes: es ingeniera civil, CEO de una constructora y una defensora de romper estereotipos profesionales. Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, Ventura habló sobre su historia personal, su formación académica, los desafíos de dirigir una empresa en un sector dominado por hombres y la disciplina que ha marcado tanto su carrera empresarial como su camino en los concursos de belleza. Para ella, ambas facetas no se contradicen. Por el contrario, se complementan. “La preparación como ingeniera me aportó algo fundamental para este proceso: disciplina, resiliencia y carácter”, explicó. “Esas cualidades fueron claves para entrar a un mundo completamente nuevo y mantenerme firme en mi meta”. La historia de Ventura con la ingeniería comenzó mucho antes de convertirse en empresaria o figura pública. Sus padres son ingenieros, y desde niña creció observando la pasión que ambos sentían por construir proyectos que transformaban el entorno. Ese ambiente familiar despertó en ella una visión particular de la profesión. “Construir va mucho más allá de levantar estructuras”, reflexiona. “Cuando construyes, estás creando sueños para las personas y para la sociedad. Saber que puedes ser parte de la historia de tu país a través de tu trabajo es algo extraordinario”. Ese mismo espíritu fue el que la llevó no solo a formarse como ingeniera civil, sino también a asumir responsabilidades de liderazgo hasta convertirse en CEO de una empresa constructora, un rol todavía poco común para mujeres en ese sector.

Liderazgo femenino en una industria dominada por hombres

La construcción ha sido tradicionalmente una industria dominada por hombres. Sin embargo, Ventura considera que esa percepción debe cambiar. “Tenemos que dejar de decir que hay trabajos para hombres o para mujeres. El trabajo no se define por tu género”, afirma. “La construcción es para personas con carácter y con sueños claros”. Su mensaje no se dirige únicamente a las mujeres dominicanas, sino a todas aquellas que buscan abrirse paso en ámbitos profesionales donde históricamente han tenido menor representación. Para Ventura, la clave para superar los prejuicios es la autenticidad. “Cuando eres auténtica y te mantienes fiel a tu esencia, eso abre puertas”, explica. “Lo importante es mantenerte arraigada a lo que te hace feliz y a lo que da sentido a tu vida”.

Equilibrar empresa, disciplina y reinado

Equilibrar la dirección de una empresa con la exigente agenda de una reina nacional no ha sido sencillo. Ventura reconoce que ha sido uno de los mayores desafíos de su carrera. “Ha sido una de mis batallas más grandes”, admite. “Pero lo que más me ha ayudado es el orden y el trabajo en equipo”. La organización rigurosa de su tiempo y el respaldo de colaboradores en ambas áreas han sido esenciales para que pueda desarrollarse simultáneamente como empresaria y como representante de su país en los certámenes internacionales. A ello se suma un elemento que considera indispensable para mantener el equilibrio: el cuidado de la salud mental. “El ejercicio es algo que me ayuda muchísimo. Es una forma de mantenerme enfocada, de liberar presión y de seguir adelante con claridad”.

El legado familiar que guía su vida

Uno de los momentos más emotivos de la conversación surgió al hablar de su madre, una figura fundamental en su vida y en la formación de sus valores. Ventura la describe como su “norte y su ancla”. Los principios que heredó de ella —humildad, esfuerzo y propósito— siguen guiando cada decisión que toma, tanto en el ámbito personal como profesional. “Ella siempre me enseñó que todo lo que sueñas depende del deseo y del propósito que le pongas”, recuerda. La pérdida de su madre marcó profundamente su vida, pero también se convirtió en una fuente de fortaleza. “En la vida tienes dos caminos: quedarte como víctima o convertirte en inspiración”, reflexiona. “Para mí, ser víctima nunca fue una opción”. Representar su legado en cada escenario, explica, es una forma de mantener viva su esencia. Ventura también busca desafiar la percepción de que los concursos de belleza se limitan a la apariencia física. Según explica, quienes participan en estas competencias enfrentan una exigencia emocional e intelectual que muchas veces pasa desapercibida. “Un certamen no es solo la parte estética”, señala. “Requiere determinación, inteligencia emocional, disciplina y un profundo sentido de propósito”. Las candidatas deben aprender a manejar la presión constante de las comparaciones y las críticas, al tiempo que representan a su país en escenarios internacionales. “Es un proceso que te forja carácter”, afirma.

Un reinado con impacto social