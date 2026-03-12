Jennifer Ventura, ingeniera civil y reina de belleza: ‘La construcción es para quienes tienen carácter y sueños claros’

La imagen de una reina de belleza suele asociarse con glamour, pasarelas y reflectores. Pero Jennifer Ventura, Miss República Dominicana, representa un perfil distinto dentro del mundo de los certámenes: es ingeniera civil, CEO de una constructora y una defensora de romper estereotipos profesionales.Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, Ventura habló sobre su historia personal, su formación académica, los desafíos de dirigir una empresa en un sector dominado por hombres y la disciplina que ha marcado tanto su carrera empresarial como su camino en los concursos de belleza.Para ella, ambas facetas no se contradicen. Por el contrario, se complementan.'La preparación como ingeniera me aportó algo fundamental para este proceso: disciplina, resiliencia y carácter', explicó. 'Esas cualidades fueron claves para entrar a un mundo completamente nuevo y mantenerme firme en mi meta'.La historia de Ventura con la ingeniería comenzó mucho antes de convertirse en empresaria o figura pública.Sus padres son ingenieros, y desde niña creció observando la pasión que ambos sentían por construir proyectos que transformaban el entorno.Ese ambiente familiar despertó en ella una visión particular de la profesión.'Construir va mucho más allá de levantar estructuras', reflexiona. 'Cuando construyes, estás creando sueños para las personas y para la sociedad. Saber que puedes ser parte de la historia de tu país a través de tu trabajo es algo extraordinario'.Ese mismo espíritu fue el que la llevó no solo a formarse como ingeniera civil, sino también a asumir responsabilidades de liderazgo hasta convertirse en CEO de una empresa constructora, un rol todavía poco común para mujeres en ese sector.