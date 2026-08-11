Expertos analizarán los retos de Panamá para fortalecer capacidades y generar mayor valor logístico

Panamá pondrá sobre la mesa los desafíos relacionados con las capacidades necesarias para competir y las oportunidades para capturar mayor valor de su plataforma logística, dos de los temas que serán abordados por expertos durante la XVIII edición del Foro Nacional para la Competitividad (FNC 2026).

El encuentro, organizado por el Centro Nacional de Competitividad (CNC) y el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, se realizará bajo el concepto “De posición estratégica a nación competitiva”.

Según informó el CNC en un comunicado, el foro busca propiciar un espacio de diálogo estratégico entre actores públicos y privados para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Panamá para transformar sus ventajas en mayor productividad, inversión y bienestar.

Dentro de la agenda se contempla el análisis de las capacidades necesarias para competir y de cómo Panamá puede capturar mayor valor de su plataforma logística.

El primer tema estará vinculado con las capacidades que requiere el país para enfrentar las exigencias de un entorno económico en transformación. La agenda también contempla analizar el impacto de las nuevas tecnologías sobre la productividad y el empleo, particularmente durante la sesión vespertina.

El segundo eje se concentrará en la plataforma logística panameña y en las posibilidades de capturar mayor valor a partir de esta ventaja. La discusión forma parte del planteamiento de convertir la posición estratégica del país en una base para una mayor competitividad.

La jornada abrirá con una presentación magistral sobre “Ventajas competitivas sostenibles: el modelo de desarrollo de Singapur”, a cargo de S. E. Chua Kee Lock, embajador de Singapur concurrente en Panamá.

Posteriormente se abordarán los aspectos relacionados con las capacidades necesarias para competir y con la generación de mayor valor desde la plataforma logística.

Durante la tarde, la agenda continuará con el análisis del impacto de las nuevas tecnologías sobre la productividad y el empleo, así como de la importancia de la justicia y la seguridad como elementos vinculados con la inversión y el crecimiento.

También se abordará el papel de la reputación del país para atraer inversión y fortalecer el posicionamiento internacional de Panamá.

La discusión estará orientada por cinco factores identificados como determinantes para avanzar hacia una mayor competitividad: capacidades, logística, tecnología, justicia y seguridad, e imagen internacional.

El planteamiento del foro parte de que Panamá cuenta con importantes activos y ventajas, mientras que el reto consiste en conectarlos, potenciarlos y convertirlos en resultados.

En ese contexto, las capacidades y la plataforma logística forman parte de los asuntos que serán examinados para entender cómo el país puede avanzar de su posición estratégica hacia una mayor competitividad.

El FNC 2026 reunirá a autoridades gubernamentales, diplomáticos, líderes empresariales, académicos, expertos y representantes de organismos internacionales. La actividad se realizará el 16 de septiembre de 2026, a partir de las 8:00 a.m., en el Salón Barcelona del Hotel Riu Plaza Panamá.

El evento cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyr).