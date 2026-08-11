Comercio mundial resiste pese a guerra en Oriente Medio, según la OMC

El comercio mundial de mercancías mostró una notable capacidad de resistencia durante el primer trimestre de 2026, pese al impacto de la guerra en Oriente Medio y las interrupciones en el transporte marítimo por el Estrecho de Ormuz. De acuerdo con datos recientes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la UNCTAD (ONU Comercio y Desarrollo), el volumen del comercio mundial de mercancías, ajustado estacionalmente, aumentó 1.9% frente al trimestre anterior y 3.2% en comparación con el mismo periodo de 2025. En términos de valor, el comercio mundial también registró un sólido desempeño: creció 2% trimestral y 11% interanual durante los primeros tres meses del año, señala el informe. El resultado adquiere mayor relevancia porque el primer trimestre de 2025 estuvo marcado por un fuerte adelanto de las importaciones en Norteamérica ante la expectativa de aumentos arancelarios. Uno de los principales soportes del comercio mundial fue la demanda de componentes y bienes relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Aunque no existen cifras sobre el volumen físico de estos productos, su valor en dólares aumentó más de 40% interanual en el primer trimestre. La OMC había previsto en marzo un crecimiento de 1.9% para el volumen del comercio mundial de mercancías durante 2026, bajo su escenario base. El avance de 3.2% registrado en el primer trimestre supera, por tanto, esa proyección para el conjunto del año. Sin embargo, el organismo advierte que el comportamiento del comercio durante los próximos meses dependerá de la evolución de dos fuerzas contrapuestas: el auge de la inversión en inteligencia artificial y las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Oriente Medio, el principal foco de riesgo

El conflicto ya provocó una fuerte contracción del comercio regional. En el primer trimestre, los volúmenes de exportación e importación de Oriente Medio disminuyeron 9.7% y 11.9% interanual, respectivamente. La OMC estima que las importaciones mundiales de petróleo crudo procedentes de Oriente Medio cayeron alrededor de 45% interanual en marzo. En ese mismo mes, las importaciones de gas natural licuado (GNL) disminuyeron 52%, mientras que las de fertilizantes retrocedieron 26%. No obstante, el impacto del conflicto todavía no se refleja completamente en las estadísticas del primer trimestre. El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado desde principios de marzo y buena parte de los datos de ese mes corresponde a mercancías embarcadas antes del inicio de la guerra. Por ello, la OMC prevé que las consecuencias de la interrupción del transporte marítimo se hagan más visibles en las estadísticas comerciales a partir de abril, con mayores contracciones de los flujos comerciales de Oriente Medio durante el resto del año. La guerra también elevó los riesgos para los países importadores netos de combustibles, debido al aumento de los precios de la energía y su potencial impacto sobre el crecimiento económico.

Asia toma impulso

Mientras Oriente Medio enfrenta una fuerte contracción, Asia se consolidó como uno de los principales motores del comercio mundial. Las exportaciones asiáticas aumentaron 12.9% interanual en el primer trimestre, mientras que las importaciones crecieron 14.6%. Frente al trimestre anterior, las exportaciones avanzaron 5.5% y las importaciones 7.2%. El desempeño estuvo impulsado por China, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y China Taipéi, con una participación importante del comercio intrarregional de bienes vinculados con la inteligencia artificial. En Norteamérica, las exportaciones aumentaron 7% interanual. Las importaciones, en cambio, cayeron 10.7%, debido principalmente a la elevada base de comparación del primer trimestre de 2025, cuando las empresas adelantaron compras ante los posibles incrementos arancelarios. Aun así, las importaciones crecieron 3.4% frente al trimestre anterior. Europa registró una caída de 2.6% en el volumen de sus exportaciones y un aumento de apenas 0.6% en sus importaciones. La reducción de las exportaciones estuvo vinculada principalmente al adelanto de envíos de oro y productos farmacéuticos hacia Norteamérica registrado a comienzos de 2025.

Sudamérica mantiene crecimiento acumulado

En Sudamérica, el crecimiento trimestral de las exportaciones fue moderado, de 0,3%. África registró una caída de 2,5% y la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) retrocedió 7,4%. Sin embargo, el desempeño acumulado desde comienzos de 2023 muestra una posición más favorable para Sudamérica. Sus exportaciones aumentaron 22.5% y sus importaciones 24.5% durante ese periodo. En términos de valor, las exportaciones de Sudamérica y Centroamérica crecieron 14% interanual en el primer trimestre de 2026, favorecidas por mayores ventas de semillas oleaginosas, metales preciosos y oro, carne, combustibles, minerales, café y té.

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